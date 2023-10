Landkreis Landsberg

Am Tag nach der Wahl: Tops & Flops und Nachtschichten

Unser Foto zeigt (von links) Wahllokalleiter Rolf Mergler-Völkl mit Viola und Andreas Aust und den Kindern Maxi (7) und Konstantin (2) in der Realschule in Landsberg.

Plus Über 92.000 Menschen haben im Stimmkreis Landsberg gewählt. Unsere Analyse beschäftigt sich nicht nur mit Zahlen und Daten.

Von Thomas Wunder

Es war eine lange Wahlnacht. Zumindest für die vielen Wahlhelferinnen und Wahlhelfer im Landkreis Landsberg. Vier Stimmzettel galt es auszuwerten, in Egling kam noch ein Bürgerentscheid dazu. Das Ergebnis der Landtagswahl war am Montag gegen 0.30 Uhr komplett, für den Bezirkstag wurde bis in den Montagnachmittag gezählt. Der Ausgang der Wahl stand jeweils aber bereits früher fest: Alex Dorow ( CSU) zieht wieder in den Landtag ein, Landrat Thomas Eichinger (CSU) erstmals in den Bezirkstag.

Schon in den Wahllokalen sorgten die beiden großen Stimmzettel für die Zweitstimme (Landtag und Bezirk) für Probleme. Waren sie aufgefaltet, waren die Ablagen in den Wahlkabinen schier zu klein. Hatte der Wählende sein Kreuz gesetzt, galt es den Stimmzettel wieder passend zusammenzufalten, was mitunter dauerte. Die Folge waren Warteschlangen in den Wahllokalen. Auch die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer hatten mit den großen Stimmzetteln zu kämpfen, doch für die langen Wartezeiten sorgte die große Zahl an Briefwählern, wie Maximilian Schuler vom Landratsamt unserer Redaktion sagt. Bei ihm liefen vor, während und nach der Wahl die Fäden zusammen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

