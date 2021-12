Landkreis Landsberg

18:43 Uhr

An Silvester essen gehen? Im Kreis Landsberg ist das gar nicht so einfach

Plus Während manche Restaurants im Kreis Landsberg geschlossen haben, gibt es im Hellmairs wie gewohnt ein Gänge-Menü. Der Kauferinger Brückenwirt zeigt sich erfinderisch.

Von Dominik Stenzel

Für viele Menschen ist Silvester ein guter Anlass auszugehen und sich kulinarisch so richtig verwöhnen zu lassen. In diesem Jahr ist es im Landkreis Landsberg aber gar nicht so einfach, das passende Restaurant zu finden – denn einige haben unter anderem wegen der aktuellen Corona-Situation über den Jahreswechsel geschlossen. Gänge-Menüs bieten zum Beispiel das Hellmairs oder das Waitzingers in Landsberg an, auch wenn der Silvesterabend dort etwas anders ablaufen wird, als in den Jahren vor der Pandemie. Ein ganz besonderes Konzept haben sich Christian Fischer und sein Team vom Brückenwirt in Kaufering ausgedacht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen