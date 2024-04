Blitzmarathon 2024: Das sind die Messstellen im Kreis Landsberg

Am Freitag stehen wieder bayernweit Blitzer. In der Region Landsberg gibt es heuer 14 Standorte.

Am Freitag, 19. April, um 6 Uhr startet der europaweite Speedmarathon, der vom europäischen Verkehrspolizei-Netzwerk "Roadpol" koordiniert wird. Bayern beteiligt sich im Rahmen des bayerischen Verkehrssicherheitsprogramms 2030 "Bayern mobil – sicher ans Ziel" am 24‑Stunden-Blitzmarathon. Auch andere Bundesländer nehmen an der Aktion gegen Raser teil.

Unsere Karte zeigt die Messstellen im Landkreis Landsberg

Die bayerische Polizei führt die bayernweit verstärkten Geschwindigkeitskontrollen bis Samstag, 20. April, 6 Uhr, durch. Insgesamt rund 2000 Polizistinnen und Polizisten sowie Bedienstete der Gemeinden und Zweckverbände der kommunalen Verkehrsüberwachung kontrollieren die Geschwindigkeit an rund 1500 möglichen Messstellen. Das sind die Messstellen im Landkreis Landsberg:

Dießen : Staatsstraße 2055, Dießener Straße 100, Gymnasium, Tempo 50



2055, 100, Gymnasium, Tempo 50 Greifenberg : Staatsstraße 2055, Höhe Aumühle , Tempo 70

2055, Höhe , Tempo 70 Finning : Kreisstraße LL6, Findingstraße, Höhe VR-Bank, Tempo 30

LL6, Findingstraße, Höhe VR-Bank, Tempo 30 Fuchstal/Hohenwart: B17, Abschnitt 460, Tempo 100

Landsberg: B17, Abschnitt 500, Kilometer 3,0, Tempo 100

Landsberg: Staatsstraße 2054, Abschnitt 180, Tempo 50

Landsberg: Augsburger Straße, Tempo 50

Landsberg: A96, Abschnitt 740, Kilometer 1,57, Tempo 120

Rott: Staatsstraße 2055, Dießener Straße , Tempo 30/50 (zeitliche Begrenzung)

2055, , Tempo 30/50 (zeitliche Begrenzung) Hofstetten : Kreisstraße LL6, Hagenheimer Straße, Höhe Schule , Tempo 50

LL6, Hagenheimer Straße, Höhe , Tempo 50 Vilgertshofen : Staatsstraße 2057, abschnitt 220, Tempo 70

2057, abschnitt 220, Tempo 70 Schwifting: A96 , Abschnitt 780, Kilometer 1,64, Tempo 120

, Abschnitt 780, Kilometer 1,64, Tempo 120 Utting: Auray Straße, Höhe Einmündung Sonnendachl, Tempo 50

Straße, Höhe Einmündung Sonnendachl, Tempo 50 Windach : Landsberger Straße , Höhe Hausnummer 21b, Tempo 30

Blitzmarathon 2024 in Oberbayern: Hier stehen die Blitzer

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann sagte im Vorfeld des elften bayerischen Blitzmarathons: „Zu hohe und nicht angepasste Geschwindigkeit ist eine der Hauptursachen für schwere Verkehrsunfälle. 125 Menschen sind im vergangenen Jahr auf Bayerns Straßen bei Geschwindigkeitsunfällen ums Leben gekommen. Diese schlimmen Schicksale wären vermeidbar gewesen." Der Blitzmarathon soll deshalb wachrütteln, sich unbedingt an die Tempolimits zu halten. Es gehe nicht darum, möglichst viele Bußgeldbescheide zu verschicken.

Beim zehnten Bayerischen 24-Stunden-Blitzmarathon im April 2023 hatte die bayerische Polizei 8690 Geschwindigkeitssünder erwischt, trotz ebenfalls frühzeitig veröffentlichter Messstellen. Trauriger Spitzenreiter in der Region Landsberg war ein Autofahrer, der mit 133 bei erlaubten 70 Kilometern pro Stunde unterwegs war.

Lesen Sie dazu auch