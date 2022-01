Corona-Spaziergänge: Impfkritiker Kron wendet sich an Landsbergs Landrat

Das Landsberger Landratsamt verbietet Corona-Spaziergänge und Demonstrationen am Montag. Der Kauferinger Arzt Rolf Kron wendet sich nun an Landrat Thomas Eichinger.

Zuletzt fanden in Landsberg immer wieder sogenannte Corona-Spaziergänge statt. Am vergangenen Montag nahmen 1200 Personen teil - zudem folgten rund 250 Personen einem Aufruf der Landsberger Initiative „Landsberg bleibt bunt“ zu einer Gegendemonstration. Aufgrund der Ansteckungsgefahr untersagte Landrat Thomas Eichinger ( CSU) solche Aktionen inzwischen per Allgemeinverfügung. Der Kauferinger Arzt und bundesweit bekannte Impfkritiker Rolf Kron aus Kaufering kritisiert nun diese Entscheidung.

Per E-Mail leitete Kron, der in den vergangenen beiden Jahren auf zahlreichen Corona-Kundgebungen als Redner auftrat und über die Grenzen des Landkreises hinaus bekannt wurde, einen Brief des Herrschinger Arztes Dr. Martin Hirte weiter, in dem dieser das Verbot von Corona-Spaziergängen im Landkreis Starnberg kritisiert. Er mache sich Sorgen "um den Zustand unserer Demokratie und um unsere Kinder" sowie die Grundrechte, so Hirte. "Glauben Sie denn ernsthaft, Sie könnten mit einer derartigen Allgemeinverfügung, einem Verbot von Spaziergängen, zur 'Eindämmung' der SARS-CoV2-Ausbreitung beitragen? Es ist doch längst bekannt, dass die Ansteckungswahrscheinlichkeit im Freien bei Null liegt", heißt es in dem an Starnbergs Landrat Stefan Frey (CSU) gerichteten Schreiben.

Wie reagiert das Landratsamt auf Krons E-Mail?

Die Hunderttausenden von Spaziergängern in mehr als tausend Städten und Gemeinden gingen momentan nicht ohne Grund auf die Straßen. "Während mehr und mehr Länder 'öffnen', hat Deutschland weiterhin die weltweit strengsten Corona-Verordnungen. Zahlreiche Grundrechte sind seit Monaten außer Kraft gesetzt, ein bedeutender Teil der Bevölkerung wird durch 2G komplett ausgegrenzt, das Kindeswohl wird fortlaufend durch rigide Hygienevorschriften gefährdet, und jetzt ist auch noch geplant, das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit durch eine Impfung mit einem nur bedingt zugelassenen Medikament außer Kraft zu setzen."

Dem Brief sei nichts hinzuzufügen, schreibt Kron an Landrat Thomas Eichinger und verweist darauf, dass das Verbot in Stuttgart von einem Gericht als rechtswidrig eingestuft worden sei. Das LT stellte eine Anfrage an das Landratsamt, wie die Behörde auf das Schreiben reagieren will.

Kron soll bei einer Kundgebung den Hitlergruß gezeigt haben

Der Kauferinger Arzt Rolf Kron soll in der Corona-Pandemie massenhaft falsche Masken-Befreiungsatteste ausgestellt haben. Die Staatsanwaltschaft Augsburg ermittelt deswegen gegen ihn. Gegen ihn war zeitweise sogar ein Berufsverbot verhängt worden. Bei einer Kundgebung der Initiative "Klardenken Schwaben" in Lindau im Oktober 2020 soll der heute 58-Jährige den Hitlergruß gezeigt haben. Das zeigt ein Video. Wegen des Vergehens wird sich Kron vor dem Lindauer Amtsgericht verantworten müssen. Bei seinen Auftritten - auch in Landsberg - leugnete Kron die Corona-Pandemie.

