Landkreis Landsberg

06:15 Uhr

Ein Einbruch ist für das Opfer ein "einschneidendes Ereignis"

Plus In Landsberg und Kaufering gibt die Polizei Tipps, wie man sich vor Einbrüchen schützen kann. Die Fallzahlen sind in der Region auf niedrigem Niveau.

Von Dominik Stenzel

In Landsberg und Kaufering gab die Polizei Bürgerinnen und Bürgern unlängst wieder Tipps, wie sie sich vor Wohnungseinbrüchen schützen können. Im Gespräch mit unserer Redaktion erklärt Markus Fischer, Pressesprecher der Inspektion in Landsberg, warum auf solche Aktionen viel Wert gelegt wird - trotz verhältnismäßig niedriger Fallzahlen.

Die jungen Beamten in Ausbildung informierten die Menschen im öffentlichen Raum: im Innenstadtbereich und am Fachmarktzentrum in Landsberg sowie in Kaufering am Fuggerplatz und in der Kolpingstraße. Dabei wurden Flyer verteilt, die über das Phänomen „Einbruch“ im privaten und im geschäftlichen Bereich aufklären. "Die Prävention ist neben der intensiven Ermittlungsarbeit, der engen Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei und der Lageauswertung ein wesentlicher Schwerpunkt der Polizeiarbeit", erklärt Markus Fischer. Nicht zuletzt setze die Polizei aber auch im Rahmen von Zeugenaufrufen in der Presse auf eine gute Zusammenarbeit mit der Bevölkerung. Ziel dieses Ansatzes ist laut Fischer unter anderem der "Erhalt des Sicherheitsgefühls".

