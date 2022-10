Landkreis Landsberg

Energiekrise: Im Landkreis Landsberg bleiben die Lichter aus

Plus In mehreren Kommunen im Kreis Landsberg werden Kirchen und öffentliche Gebäude nicht mehr beleuchtet. Wie viel bringen solche Sparmaßnahmen in der Energiekrise?

Von Dominik Stenzel

In den Herbst- und Wintermonaten, wenn es früher dunkel wird, gibt das beleuchtete Lechwehr in Landsberg (normalerweise) ein eindrucksvolles Bild ab. Aktuell bleiben die Lichter an dem Landsberger Wahrzeichen jedoch aus – die Stadt möchte in der derzeitigen Krisensituation durch diese Maßnahme Energie einsparen. Auch einige weitere markante Bauten im Landkreis sind nachts gerade in Dunkelheit gehüllt. Unsere Redaktion gibt einen Überblick.

