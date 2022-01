Konzerte, Volksfeste und Co.: Das ist 2022 im Kreis Landsberg geboten

Plus Corona ist lange nicht aus dem Alltag verschwunden, doch im Kreis Landsberg sind 2022 viele Veranstaltungen geplant. Eine Übersicht über vorläufige Zu- und Absagen.

Nach zwei Jahren, in denen etliche Veranstaltungen, Festivals, Konzerte und Volksfeste abgesagt werden mussten, zeigen sich viele Organisatoren für das Jahr 2022 optimistisch. Das LT hat eine Auswahl an Großveranstaltungen im Landkreis Landsberg zusammengestellt.