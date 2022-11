Krankheitswelle: In den Schulen bleiben viele Stühle leer

Plus Krankheitsbedingt bleiben in den Schulen im Landkreis Landsberg momentan viele Stühle leer. Warum eine Rückkehr zum Homeschooling keine Option ist.

Die Corona-Lage im Landkreis Landsberg hat sich in den vergangenen Wochen zwar beruhigt, allerdings sind nun andere Erreger auf dem Vormarsch. Das bekommen auch die Schulen und Kindergärten zu spüren: Teilweise müssen je Schule 150 Kinder und Jugendliche zu Hause bleiben - in den meisten Fällen mit Kopfschmerzen, Fieber oder anderen Symptomen. Auch auf der Kinderstation des Landsberger Klinikums ist die Lage angespannt.