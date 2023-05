Landkreis Landsberg

18:00 Uhr

Die einen zieht es in den Pfingstferien Richtung Süden, die anderen in die Region

Der Landsberger Hauptplatz ist ein beliebtes Ziel bei Tagestouristen. Stefanie Staud vom dort ansässigen Reisebüro Vivell vermittelt dagegen in den Pfingstferien vor allem Reisen in den Süden Europas.

Plus Ab in den Süden lautet das Motto bei Vielen aus dem Kreis Landsberg. Doch rund um Pfingsten ist auch die Region ein beliebtes Reiseziel.

In den Pfingstferien zieht es viele Urlauber traditionell Richtung Süden. Die Region zwischen Ammersee und Lech kann aber auch punkten. Während Strand und Meer vor allem Familien locken, ist es eine ganz andere Reiseklientel, die in der Region Landsberg Erholung sucht. Unsere Redaktion hat in Reisebüros in Landsberg und bei den lokalen Tourismusverbänden nachgefragt, wohin die Reise an Pfingsten geht und wer in die Region kommt.

Rund 300 Ferienwohnungen sind beim Tourismusverband Starnberg Ammersee gemeldet, die, wie Geschäftsführer Werner Schmid sagt, größtenteils von Urlaubern aus Deutschland gebucht werden. "86 Prozent unserer Gäste kommen aus Deutschland, das hat sich seit Jahren in diesem Bereich eingependelt. Ein großer Teil unserer Urlaubsgäste kommt aus Bayern, gefolgt von Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen." Dass die Menschen gerne in der näheren Umgebung ihrer Heimat urlauben, sei aber nicht nur ein Phänomen im Raum Starnberger See und Ammersee, sagt Schmid. Das zeige sich in ähnlicher Form in ganz Bayern.

