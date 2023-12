Landkreis Landsberg

Schneemassen: Hochbetrieb bei Feuerwehr und Rotem Kreuz

Plus Gestrandete Bahnreisende und unter den Schneelasten knickende Bäume: Der massive Wintereinbruch beschert Feuerwehr und Rettungsorganisationen im Landkreis Landsberg viele Einsätze.

Von Gerald Modlinger Artikel anhören Shape

"Gefühlt entspannt sich die Lage so langsam": So fasste am Samstagnachmittag Kreisbrandrat Christoph Resch die schneefallbedingte Einsatzlage bei den Feuerwehren im Landkreis Landsberg zusammen. Bis dahin waren rund 200 witterungsbedingte Einsätze zu verzeichnen gewesen. Fast alle der 71 Feuerwehren seien mindestens einmal alarmiert worden. Auch der Rettungsdienst steht aufgrund der außergewöhnlichen Schneelage vor besonderen Herausforderungen, unter anderem mit der Versorgung von Fahrgästen eines am Samstag um 4 Uhr in Geltendorf gestrandeten Eurocitys, der auf dem Weg von Zürich nach München war.

Allein dort waren laut Kreisgeschäftsführer Andreas Lehner 25 Rotkreuzler abgestellt, die sich mit dem Technischen Hilfswerk, dem Malteser-Hilfsdienst und dem Roten Kreuz aus Starnberg um die rund 150 Passagiere des Eurocity-Zugs der Schweizer Bundesbahnen kümmerten, dazu kamen noch rund 20 Personen aus einer S-Bahn.

