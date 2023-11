Sechs "Stille Helden" aus dem Kreis Landsberg werden geehrt

Die gemeinsame Aktion von Sparkasse, Landkreis und Landsberger Tagblatt geht in die elfte Runde. Wer dieses Mal die Ausgezeichneten sind.

Der Landkreis Landsberg, die Sparkasse Landsberg-Dießen und das Landsberger Tagblatt haben erneut "Stille Helden" ausgezeichnet. Die halbjährlich verliehene Auszeichnung geht zum elften Mal an Personen, die sich ehrenamtlich engagieren - ohne darum groß Aufhebens zu machen.

Bei einem kleinen Festakt im Foyer des Landratsamts hielt Landrat Thomas Eichinger ( CSU) Laudationen auf sechs Frauen und Männer, die ansonsten nicht im Mittelpunkt stehen. Er lobte ihr großes Engagement und sagte: "Unser Landkreis lebt sehr davon, dass das Ehrenamt so gepflegt wird." Neben einem Geschenkkorb gab es für die neuen "Stillen Helden" einen Scheck über 1000 Euro, gespendet von der Sparkasse Landsberg-Dießen. Die Geehrten werden in den kommenden Monaten von unserer Redaktion in Porträts näher vorgestellt.

Alois Scholz aus Geltendorf bietet der Nachbarschaftshilfe "Hand in Hand" in seinem Heimatort viel Unterstützung. So hat er nach seinem Eintritt in den Ruhestand in vielen Stunden ein benutzerfreundliches Koordinationsprogramm geschrieben, das die Arbeit aller erleichtert und Übersicht in das Geschehen bringt. Mit viel Geduld hat Scholz allen Mitgliedern das Programm erläutert. Er beantwortet Fragen und entwickelt das Programm laufend weiter. Auch berät er andere Vereine diesbezüglich. Für den Verein sind seine IT-Kenntnisse nicht mehr wegzudenken.

Barbara Schiller aus Utting möchte Asylbewerbern die Werte unseres Landes vertraut machen und sorgt dafür, dass sie eine entsprechende Bildung erhalten. Sie organisiert Spielsachen und Räume, erteilt Sprachunterricht, unterstützt Eltern bei der Erziehung ihrer Kinder und vermittelt in einer eigenen Vorschule das notwendige Wissen und soziale Kompetenz. Mit großem Engagement setzt sie sich zudem für die Uttinger Dorfgeschichte ein - immer bemüht, alte Dokumente zu sammeln und Kontakte zu Zeitzeugen herzustellen. Ihr unermüdliches Engagement ist für die Öffentlichkeit nicht immer sichtbar.

Trotz vieler Ämter stelle sich Michaela Geiger nicht in den Vordergrund

Die Landsbergerin Michaela Geiger ist VdK-Ortsgruppenvorsitzende, ehrenamtliche Richterin im Sozialgericht oder Leiterin das Erzählcafés bei der Arbeiterwohlfahrt - um nur einige ihrer Aufgaben zu nennen. Sie hilft selbstlos überall, wo Unterstützung nötig ist. Nie hat sie sich mit ihren vielen Ämtern in den Vordergrund gestellt, stattdessen die Schwachstellen im System aufgezeigt. Ziel der Landsbergerin ist es, die sozialen Hilfeleistungen zu verbessern. Geiger ist in der Öffentlichkeit sehr laut, wenn es um die Hilfe für Schwächere geht. Wenn es um ihre eigenen Verdienste geht, ist sie aber ganz leise.

Paul Schmidhofer aus Untermühlhausen beschloss als Mitglied des Obst- und Gartenbauvereins im Jahr 2001, Kindern und Jugendlichen mehr Wissen über die Natur zu vermitteln. 61 Jugendliche waren Mitglied der Naturgruppe „Bachstelzen“, die vom Kreisverband bezuschusst wurde. Somit konnten viele Aktivitäten durchgeführt werden. Schmidhofer, seit 1962 ehrenamtlich tätig, ist außerdem seit 65 Jahren Chorsänger bei "Frisch Auf" Untermühlhausen, 30 Jahre Mitglied beim Landesbund für Vogel- und Naturschutz und Gründungsmitglied des Schachvereins Turm Untermühlhausen.

Petra Supica aus Fuchstal kümmert sich um in Not geratene Tiere

Petra Supica aus Fuchstal und ihr Mann Werner geben Nutztieren, die kurz vor der Schlachtung oder dem Tod aufgrund von "Nutzlosigkeit" standen, ein artgerechtes Zuhause. Auch kranke und körperlich eingeschränkte Tiere finden auf ihrem Lebenshof Hohenwart ein Zuhause mit ganz viel Liebe und Zuneigung. Supica und ihr Mann kümmern sich täglich mit Sachkenntnis um in Not geratene Tiere und auch ihr Privatleben stellen die beiden von Herzen gerne für diese Aufgabe zurück. Der körperliche und finanzielle Einsatz ist ihnen hoch anzurechnen.

Werner Mitsching ist Schulweghelferleiter beim Markt Kaufering. Angesichts des hohen Verkehrsaufkommens mindern Schulweghelferinnen und Schulweghelfer die Unfallgefahr ungemein, Eltern und Schulkinder schätzen diese Unterstützung. Für diese ehrenamtliche Tätigkeit heißt es früh aufzustehen und sich jedem Wetter anzupassen, die Anwerbung und Koordination der Helferinnen und Helfer erfordert Geschick und Einfühlungsvermögen. Mitschings Leidenschaft für den Fußball, gerade im Jugendbereich, kam dem VfL Kaufering gerade recht. Der Kauferinger ist unermüdlich im Einsatz.

Für die Aktion "Stille Helden" können alle ehrenamtlich engagierten Menschen im Landkreis Landsberg, unabhängig von Alter, Geschlecht und Art der Aktivität sowie Dauer der bisher erbrachten, ehrenamtlichen Leistung vorgeschlagen werden. Das Ehrenamt kann innerhalb eines Vereins erfolgen oder unabhängig von einem Verein oder einer anderen Organisation ausgeübt werden. Vorschlagsberechtigt ist jeder. Auch Eigenbewerbungen sind möglich. Die Vorschläge können per Post an die Koordinationsstelle Engagierter Bürger im Landratsamt geschickt werden, sie werden aber auch telefonisch (08191/129-1559) oder via E-Mail (ehrenamt@lra-ll.bayern.de) entgegengenommen. Auf der Internetseite www.keb-landkreis-landsberg.de kann ein Bewerbungsbogen heruntergeladen werden.

