Sturm Ronson: So schlimm erwischt es die Wälder um Landsberg

In den Wäldern sind erhebliche Sturmschäden entstanden. Betroffen ist vor allem ein breiter Streifen zwischen Kaufering und Gröbenzell. Manche Wege sind blockiert.

Der Sturm Ronson, der in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch über unsere Region fegte, hat auch in den Waldgebieten der Landkreise Landsberg, Fürstenfeldbruck und Dachau Verwüstungen angerichtet. Das für diese Landkreise zuständige Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Fürstenfeldbruck beziffert die Schäden nach ersten Schätzungen auf rund 5000 Kubikmeter Holz. Die Schwerpunkte liegen laut AELF in einem breiten Streifen von Kaufering bis Gröbenzell. Auch südlich der A96 sowie im Landkreis Dachau sind einzelne Waldbestände betroffen.

Im Gegensatz zu Winterstürmen wurden dieses Mal überwiegend Laubbäume gebrochen und umgeworfen, da diese im Sommer voll belaubt sind und dem Wind viel Angriffsfläche bieten. „Bei den Bruchstellen kann man oft auch Faulstellen beobachten, die bislang im Holz verborgen waren. Unter normalen Bedingungen sind diese Bäume als stabil zu betrachten, der Sturm deckt durch seine Wucht auch geringe Schwächen im Holz gnadenlos auf“, erklärt Marc Koch, Bereichsleiter Forst am AELF. Die Kräfte der Orkanböen haben aber auch völlig gesunde Bäume entwurzelt oder Teile der Baumkronen herausgebrochen.

Die Förster warnen auch vor einer Ausbreitung des Borkenkäfers

Die Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer sollten ihre Waldflächen begutachten und Schäden dokumentieren. Zunächst gilt es, die Zufahrtswege freizuräumen, sodass eine Aufarbeitung der Schäden in den umliegenden Beständen erfolgen kann. Da nicht nur Laubbäume betroffen sind, sondern auch zahlreiche Fichten, wird eine Ausbreitung der Borkenkäfer befürchtet, die aktuell die umgefallenen, abgebrochenen und schief stehenden Fichten für ihre neue Brut nutzen. Die Aufräumarbeiten sollten bald erfolgen. Das Forstamt bittet, hierbei besondere Vorsicht walten zu lassen, da die Sturmholzaufarbeitung zu den unfallträchtigsten Arbeiten im Wald gehört. „Lassen Sie beim kleinsten Zweifel bitte Profis ran,“ rät Koch.

Vor allem Laubbäume riss der Sturm Ronson in den Wäldern im Raum Landsberg um. Foto: AELF Fürstenfeldbruck

Waldbesucher sollten sich bewusst sein, dass neben den vielen Zweigen auf den Waldwegen immer noch abgerissene Äste in den Kronen über den Wegen hängen können, die jederzeit herabfallen können. Deshalb ist es ratsam, die Wälder erst wieder nach den Aufräumarbeiten zu besuchen.

Auf jeden Fall sind Absperrungen von Gefahrstellen, die noch nicht beseitigt werden konnten, zu beachten. Beim Betreten solcher Bereiche besteht Lebensgefahr. Waldbesitzer und Forstunternehmer sperren auch die Bereiche ab, in denen gerade gearbeitet wird. Waldbesucher werden um Geduld gebeten, da aufgrund des Ausmaßes nicht überall in kurzer Zeit aufgeräumt werden kann und auch nicht immer eine Umleitung zur Verfügung steht.

Am Ammersee ist ein beliebter Uferweg gesperrt

Aufgrund abgebrochener Äste und umgerissener Bäume sind manche Wege derzeit auch nicht passierbar. Unter anderem ist der viel von Radfahrern frequentierte Weg im Seeholz zwischen Riederau und Holzhausen am Ammersee gesperrt. (AZ)