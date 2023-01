Trauer: Das Jahr 2022 brachte viele traurige Abschiede

Plus Kommunalpolitiker, Unternehmer, Künstler oder einfach ganz besondere engagierte Menschen: Welche Persönlichkeiten 2022 im Landkreis Landsberg gestorben sind.

Unter den vielen Nachrichten, die das Jahr 2022 gebracht hat, waren auch viele traurige. Zahlreiche bekannte Persönlichkeiten sind von uns gegangen – manche hatten sich aufgrund von Alter und Krankheit schon längere Zeit aus dem öffentlichen Leben zurückziehen müssen, andere hinterließen ganz plötzlich eine große Lücke in der Gesellschaft, in der Politik, im Wirtschaftsleben. Vor allem aber hieß es, von zahlreichen Kunstschaffenden Abschied zu nehmen.