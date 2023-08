Was kann man in den Ferien machen, wenn Baden & Co. nicht möglich sind?

Die Sommerferien haben begonnen, aber das aktuelle Wetter gibt schon einen Vorgeschmack auf den Herbst. Unsere Redaktion nennt Ausflugsziele im Kreis Landsberg für alle Wetterlagen.

Durchwachsen. So könnte man das Wetter bezeichnen, das für das Wochenende für die Region vorhergesagt ist. Abkühlen ist bei diesen Temperaturen wirklich nicht nötig. Überhaupt, bislang gibt es kein typisches Sommerferien-Wetter. Egal, zwischen Ammersee und Lech gibt es genügend Alternativen zu Badesee oder Freibad. Unsere Redaktion hat ein paar Freizeittipps zusammengestellt.

Fußballgolf Wenn sich Fußball und Golf „zusammentun“, dann landet man beim Fußballgolf. Der FC Stoffen hat vor rund drei Jahren eine Anlage am Sportplatz eröffnet. Insgesamt neun Bahnen mit verschiedenen Hindernissen stehen zur Verfügung. Die Regeln sind ähnlich wie beim Minigolf und auf der Infotafel am Sportheim-Parkplatz nachzulesen. Wichtig: Bälle und Stifte sind selbst mitzubringen, Spielzettel sind an der Infotafel hinterlegt. Geöffnet ist die Bahn bis Einbruch der Dunkelheit und kann auch bei leichtem Regen bespielt werden. Die Benutzung ist kostenlos, über eine Spende freuen sich die Organisatoren, um den Parcours auch weiter instand halten zu können.

Wenn sich Fußball und „zusammentun“, dann landet man beim Fußballgolf. Der FC Stoffen hat vor rund drei Jahren eine Anlage am Sportplatz eröffnet. Insgesamt neun Bahnen mit verschiedenen Hindernissen stehen zur Verfügung. Die Regeln sind ähnlich wie beim Minigolf und auf der Infotafel am Sportheim-Parkplatz nachzulesen. Wichtig: Bälle und Stifte sind selbst mitzubringen, Spielzettel sind an der Infotafel hinterlegt. Geöffnet ist die Bahn bis Einbruch der Dunkelheit und kann auch bei leichtem Regen bespielt werden. Die Benutzung ist kostenlos, über eine Spende freuen sich die Organisatoren, um den Parcours auch weiter instand halten zu können. Steinzeitdorf Das Steinzeitdorf Pestenacker kann man kostenlos und ohne Anmeldung bei einer Führung kennenlernen. In einer spannenden Tour durch das Steinzeitdorf lernen Groß und Klein nicht nur viel über das Leben in der Steinzeit und die damaligen Siedler Pestenackers , sondern auch über die prähistorische Siedlung als Teil des UNESCO-Welterbes „Prähistorische Pfahlbauten um die Alpen “ kennen.

Im Steinzeitdorf Pestenacker werden kostenlose Führungen angeboten. Foto: Julian Leitenstorfer (Archiv)

Leiterin und Archäologin Lejla Hasukicund erklärt bei der Führung, wie das Leben in einem Pfahlbaudorf vor 5500 Jahren war. Es wird jeweils eine kostenlose Führung in den kommenden Monaten angeboten. Am Freitag, 18. August, ab 14 Uhr sowie am 18. September und 9. Oktober, jeweils ab 16 Uhr. Treffpunkt ist am Parkplatz des Steinzeitdorfs. Und auch so kann das Steinzeitdorf zu den Öffnungszeiten noch bis Ende Oktober besichtigt werden.

Kino Wenn am Nachmittag das Wetter immer noch nicht so recht nach einem Freibad-Besuch aussieht, lohnt es sich vielleicht mal auf die Programme der regionalen Kinos zu schauen. Gerade laufen unter anderem zwei Filme, die bereits Monate im Voraus durch ihre Marketingstrategie aufgefallen sind. Das Drama „Oppenheimer“ von Filmregisseur Christopher Nolan (The Dark Night, Inception , Interstellar) erzählt die Geschichte vom „Vater der Atombombe“ und nimmt Zuschauer mit in die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg bis zum Wettrüsten zwischen der USA und Russland . Der Film ist ab zwölf Jahren und läuft sowohl in Kaufering als auch Penzing in Nachmittags- und Abendvorstellungen.

Ryan Gosling als "Ken" und Margot Robbie als "Barbie" reisen in dem Barbie-Film in die reale Welt. Foto: Warner Bros. Pictures, dpa

Im harten Kontrast dazu steht der Kinohit „Barbie“. Die Komödie – Vorsicht: Es kann auch sehr emotional werden – holt die Puppe samt Traumhaus, Autos und Accessoires ins wahre Leben. Wer den Kinobesuch nutzen will, um noch mal ein rosa Kleid oder ein pinkfarbenes Polohemd aus dem Schrank zu holen, sollte die Chance nutzen. Der Film ist ab sechs Jahren, nicht nur für Frauen und Mädchen, und wird ebenfalls in Penzing und Kaufering die nächsten Tage mittags und abends gezeigt.

Kartfahren Wer sich einmal wie ein Rennfahrer fühlen möchte, der ist in der Landsberger Kartbahn im Gewerbegebiet genau richtig. Auf der 400 Meter langen asphaltierten Strecke mit Rampe, Brücke und Steilkurve können sich bis zu 14 Kartfahrerinnen und Kartfahrer so richtig austoben. Die Karts (es gibt zwei verschiedene Ausführungen, entweder mit 5,5 PS oder mit 6,5 PS) sind mit Überrollbügel ausgestattet und das Tragen eines Helms ist für die Fahrerinnen und Fahrer Pflicht. Sicherheit wird großgeschrieben. Betrieben werden die Karts im Übrigen mit LPG Autogas. Angeboten werden Trainings- und Gruppenfahrten sowie Mitternachtsrennen.

Eine 400 Meter lange Rennstrecke wartet auf die Besucher der Speed Kartbahn im Landsberger Gewerbegebiet.

Labyrinth Das Feld-Labyrinth beim Uttinger Freizeitgelände (täglich von 10 bis 20 Uhr) ist zwar von oben nicht gegen Regen geschützt, aber die Betreiberfamilie Ernst kann zumindest dafür sorgen, dass die Besucher von unten her trocken bleiben. Bei wechselhaftem Wetter werden die Wege auf den Konturen von Micky und Minnie Maus entsprechend häufiger mit Stroh bedeckt, erklärt Uli Ernst . Zwischen Sonnenblumen, Hanf, wilden Malven, Zierkürbissen, Feuerbohnen und Mais erwartet die Besucher ein buntes Rollen-Suchspiel mit vielen Helden und Freunden aus 100 Jahren Disney . Kleinere Kinder können beim Stempelsammelspiel verschiedene im Labyrinth versteckte Stempel in bunten Farben sammeln. Als besondere Attraktionen gibt es im Labyrinth verschiedene Kugelbahnen.

Ganz im Zeichen vieler berühmter Disney-Figuren steht heuer das Labyrinth beim Freizeitgelände in Utting. Dicke Strohauflagen sorgen auch nach Regenfällen für trockene Füße. Foto: Abenteuer Ammersee

Klettern Ob bei Regen oder Sonnenschein: Die Kletterei in Kaufering ist nicht nur für erfahrene Boulderer etwas. Wer auch im Urlaub früh wach wird, kann bereits um 7 Uhr in die Halle und für diejenigen, die auch bis in den Nachmittag ausschlafen: geöffnet ist bis 22.30 Uhr. Die Kletterei liegt direkt gegenüber dem Kauferinger Bahnhof in der Viktor-Frankl-Straße , wo auch genügend Parkraum auf dem P+R Platz zur Verfügung steht. (AZ)

Lesen Sie dazu auch