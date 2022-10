Landkreis Landsberg

18:47 Uhr

Wieder mehr Flüchtlinge erwartet: Droht eine Situation wie 2015?

Plus Der Landkreis Landsberg erwartet in den kommenden Wochen viele Geflüchtete und sucht dringend Wohnraum. Welche große Sorge Landrat Thomas Eichinger (CSU) hat.

Das Ankerzentrum in München ist voll. Im Landkreis Landsberg werden in den kommenden Wochen deswegen wieder deutlich mehr Geflüchtete erwartet. Bei Landrat Thomas Eichinger ( CSU) werden Erinnerungen an die Flüchtlingskrise 2015 wach, als viele Menschen in Turnhallen untergebracht werden mussten. Das Landratsamt sucht deswegen mit Nachdruck nach weiteren Unterkünften und startete unlängst sogar einen entsprechenden Aufruf auf Facebook. Unsere Redaktion gibt einen Überblick zur aktuellen Situation.

