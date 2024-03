Zwei Unfälle führen auf der A96 zu Behinderungen

Zum Wochenendstart kommt es zu einem Auffahrunfall auf der A96. Ein Mann kommt zudem zwischen Buchloe und Landsberg von der Fahrbahn ab.

Zwei Verkehrsunfälle führten am Freitag, 8. März, auf der A96 zu Behinderungen, teilt die Verkehrspolizeiinspektion Fürstenfeldbruck mit. Gegen 16.45 Uhr kam es auf der A96 zwischen der Ausfahrt Inning und Wörthsee in Fahrtrichtung München zu einem Auffahrunfall mit insgesamt drei beteiligten Fahrzeugen. Zwei Personen wurden bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Klinikum verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro.

Mann kommt zwischen Buchloe und Landsberg von der Fahrbahn der A96 ab

Gegen 17.30 Uhr kam es auf der A96 erneut zu einem Verkehrsunfall. Zwischen den Anschlussstellen Buchloe-Ost und Landsberg-West geriet ein Autofahrer beim Spurwechsel von links nach rechts von der Fahrbahn ab und durchbrach die rechts gelegene Leitplanke. Das Fahrzeug musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der Fahrzeugführer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Nachdem die Leitplanke erheblich beschädigt wurde und derzeit keinen Schutz mehr bietet, richtete die Autobahnmeisterei Mindelheim im Bereich der Unfallstelle einen Geschwindigkeitstrichter ein. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. (AZ)

Lesen Sie dazu auch