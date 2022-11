25 Jahre Krisenintervention: Sie stehen Menschen in Extremsituationen bei

Plus Seit 25 Jahren gibt es die Krisenintervention Landsberg. Bei der Jubiläumsfeier wird deutlich, was die Arbeit des Teams heute ausmacht.

Die Krisenintervention Landsberg (KID) gibt es seit 25 Jahren. Sie unterstützt Menschen in traumatischen Situationen beispielsweise Angehörige von Unfallopfern oder Eltern, die einen plötzlichen Kindstod verkraften müssen. Wie der KID entstand und wie es um den Nachwuchs bestellt ist.