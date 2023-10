Corona-Kritiker versammeln sich zu Kundgebung auf dem Hellmairplatz

Auch ein ehemaliger Ballermann-Sänger tritt in Landsbergs Altstadt auf. Weil in der Kirche eine Trauung zeitgleich stattfinden soll, kommt es zu Unstimmigkeiten.

Am frühen Samstagmittag dröhnte laute Musik aus Lautsprechern am Hellmairplatz durch die Landsberger Altstadt, auch die Stimmen mehrerer Redner waren weithin zu hören. Der impfkritische Levana-Verbund, hinter dem der Arzt Rolf Kron aus Kaufering steht, hatte einen Demozug mit anschließender Kundgebung veranstaltet. Dabei war nicht nur die Corona-Pandemie ein Thema.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer versammelten sich am Vormittag auf der Waitzinger Wiese. Von dort ging es über die Augsburger Straße, die Sandauer Brücke, den Vorderanger und die Ludwigstraße zum Hellmairplatz, wo eine Bühne aufgebaut war. Nach Polizeiangaben waren bei dem Demozug rund 200 Menschen dabei - nicht nur aus der Region. Auf einem Autoanhänger sang ein aus Berlin angereister Musiker, der sich "Björn Banane" nennt. Zudem sorgten Trommlerinnen und Trommler für Lärm. Die Veranstaltung wurde im Vorfeld beim Landratsamt Landsberg angemeldet.

Der Sänger Björn Banane war aus Berlin angereist. Foto: Thorsten Jordan

Viele der Frauen und Männer, die an dem Demozug teilnahmen, hielten Schilder mit ganz unterschiedlichen Botschaften in die Höhe. "Ich laufe für die Zukunft meiner Kinder" war zu lesen, "Wir fordern Wahrheit", oder: "Bargeld ist Freiheit!". Zudem wurde Kritik an der Bundesregierung und an den angeblichen Einschränkungen der Grundrechte geäußert.

Bei der Kundgebung in Landsberg geht es auch um den Klimawandel

Am Hellmairplatz sang zunächst der frühere Ballermann-Sänger Björn Banane. "Wir sind der Widerstand" hieß es in einem seiner Lieder, in einem anderen wurden "Liebe und Freiheit" gefordert. Manche seiner Aussagen erachteten Passantinnen und Passanten als diffamierend gegenüber der queeren Community.

Bei der Kundgebung am Hellmairplatz war der Andrang groß. Foto: Thorsten Jordan

Anschließend ergriff Rolf Kron das Wort. Der Kauferinger Arzt, der in der Corona-Krise weit über die Grenzen des Landkreises hinaus Bekanntheit erlangte und gegen den nach eigenen Angaben momentan ein Verfahren vor dem Amtsgericht Landsberg läuft, wetterte gegen die Maskenpflicht, das Impfen sowie die Beschränkungen während der Pandemie und übte Kritik an den Medien. Doch auch die "sexuelle Früherziehung" der Kinder in Schule und Kindergarten kritisierte er.

Die weiteren Beiträge der Redner aus dem Umfeld der Querdenker-Szene sollten sich unter anderem auch um die Migrationsproblematik, Krieg oder "Klimalügen" drehen, kündigte Kron im Vorfeld auf seinem Telegram-Account an. Dabei stand die Frage im Vordergrund: "Wie gestalten wir unserer 'schöne neue Welt'?" Nach rund drei Stunden war ein zweiter Demozug zurück zur Waitzinger Wiese geplant - dieses Mal über die Herzog-Ernst-Straße und den Hinteranger.

Ermittlungen: Redner soll Hitlergruß gezeigt haben

Das Fazit der Polizei: Die Versammlung verlief weitgehend störungsfrei. Allerdings wird gegen einen der Redner wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt, da er zum Abschied unter anderem angeblich den Hitlergruß gezeigt haben soll. Die Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck.

Außerdem kam es kurz zu Unstimmigkeiten, weil in der benachbarten Kirche eine Trauung stattfinden sollte, der aufgrund der Lautstärke der Versammlung der würdige Rahmen genommen worden wäre. Nachdem der Versammlungsleiter seine Demonstration 15 Minuten eher als geplant beendete und die Trauung entsprechend nach hinten verlegt wurde, konnte hier eine für beide Seiten annehmbare Lösung erarbeitet werden, so die Polizei.