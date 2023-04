Heute beginnt der Prozess um das Baustellenunglück von Denklingen

Im Oktober 2020 sterben auf einer Baustelle in Denklingen vier Arbeiter. Nach zwei Jahren Ermittlung wird die Tragödie nun vor Gericht aufgearbeitet. Gibt es Schuldige?

Über zwei Jahre nach dem Baustellenunglück in Denklingen, das vier Männer das Leben kostete, sind die Ereignisse bei vielen Menschen unvergessen. Am 16. Oktober 2020 starben auf dem Betriebsgelände eines Bauunternehmens im Gewerbegebiet vier Bauarbeiter. Sie waren an diesem Tag dabei, einen Verbindungstrakt auf dem neuen Firmenareal zu betonieren. Als der Trakt einstürzte, wurden die vier Männer verschüttet und starben noch am Unglücksort. Die juristische Aufarbeitung ließ lange auf sich warten.

Tödliches Baustellenunglück von Denklingen kommt vor Gericht

Doch am Donnerstag, 20. April, beginnt die Hauptverhandlung vor dem Amtsgericht in Landsberg. Auf der Anklagebank sitzen die beiden Geschäftsführer des Bauunternehmens. Die Staatsanwaltschaft wirft den Männern fahrlässige Tötung in vier tateinheitlichen Fällen in Tateinheit mit fahrlässiger Körperverletzung vor. Die beiden Männer sollen die im Verkehr erforderliche Sorgfalt nicht eingehalten, die Errichtung eines instabilen Traggerüstes zugelassen und dies nicht überprüft haben. Ferner sollen sie die DIN-Vorschriften nicht eingehalten haben.

16 Bilder Betondecke stürzt auf Baustelle ein: Der Großeinsatz der Rettungskräfte Foto: Thorsten Jordan

Der Anklage haben sich nach Angaben des Gerichts fünf Nebenkläger angeschlossen, die von drei Rechtsanwälten vertreten werden. Die Staatsanwaltschaft ermittelte rund zwei Jahre lang, die Anklage datiert vom 24. Oktober 2022. Zur Verhandlung sind neun Zeugen und ein Sachverständiger geladen.

Der Prozess gegen die Verantwortlichen des Bauunternehmens sollte ursprünglich schon Anfang März beginnen. Der Auftakt musste jedoch verschoben werden. Als Grund nannte das Amtsgericht einen OP-Termin des Vorsitzenden Richters.

Lesen Sie dazu auch