Nach zwei Jahren beginnt der Prozess um das Baustellenunglück von Denklingen

Plus Auf einer Baustelle kommen im Oktober 2020 vier Männer ums Leben. Jetzt stehen die Geschäftsführer des Bauunternehmens vor Gericht. Was ihnen vorgeworfen wird.

Der Baustellen-Unfall in Denklingen, südlich von Landsberg, mit vier Todesopfern hat weit über die Region hinaus für Bestürzung gesorgt. Ab Donnerstag, 20. April, wird die Tragödie vor dem Amtsgericht in Landsberg juristisch aufgearbeitet. Auf der Anklagebank müssen sich die beiden Geschäftsführer des Bauunternehmens verantworten.

Regen dominiert die Tage vor dem Prozessbeginn und vernebelt das Alpenpanorama, das sich sonst südlich von der Gemeinde Denklingen bestaunen lässt. Im Gewerbegebiet steht die Firmenzentrale einer Baufirma. Sie ist noch recht neu und wurde im Dezember 2021 vollständig bezogen. Davor war die Firma im Ortskern ansässig. Das Bauunternehmen hat einen guten Ruf, bietet vielen Menschen seit den 1950er Jahren einen Arbeitsplatz. Doch der zukunftsträchtige Firmenstandort sollte für vier Mitarbeiter den Tod bedeuten. Aus der damals provisorisch errichteten Gedenkstätte ist am Eingang ein dauerhafter Gedenkort geworden und erinnert an das Unglück, das sich im Herbst 2020 abspielte.