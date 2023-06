In Landsberg wird das Technologietransferzentrum eröffnet

An zwei Standorten wird in Landsberg künftig an innovativen Zukunftsfeldern geforscht. Zum offiziellen Start kommt Staatsminister Markus Blume ins ULP-Viertel.

Ab sofort ist das Technologietransferzentrum (TTZ) Data Science und Autonome Syteme der Technischen Hochschule Augsburg (THA) in Landsberg präsent: Im Industrial Maker Space am Penzinger Feld und im momentan entstehenden ULP-Viertel in der Stadtmitte, wo auch die offizielle Eröffnung stattfand. "Die wissenschaftliche Expertise der TH Augsburg wird hier gepaart mit der Expertise des bayerischen Mittelstands", so Markus Blume ( CSU), Bayerns Staatsminister für Wissenschaft und Kunst. "Das ist die perfekte Verbindung, um technologischen Fortschritt schnell in die Anwendung zu bringen."

Für die Umsetzung des TTZ steuert der Freistaat 7,5 Millionen Euro aus Mitteln der Initiative "Hightech Transfer Bayern" für fünf Jahre bei. Die Forschung erfolgt in enger Kooperation mit Unternehmen aus der Region. Für die realen Bedarfe werden innovative Lösungen entwickelt, sowohl in der gesamten Wertschöpfungskette als auch in der Aus- und Weiterbildung von Fachkräften.

"Die Studentinnen und Studenten werden Landsberg lieben"

In seiner Rede zeigte sich Blume "total überzeugt", dass Landsberg der richtige Standort sei. Passend zur Adresse im Papierbach-Viertel (An der Schmiede) werde eine Ideen- und Talentschmiede entstehen und es sollen dort die besten Köpfe ausgebildet werden, sagte er. Der Wissenschaftsminister betonte, dass das TTZ ein Gemeinschaftsprojekt der Hochschule, der Unternehmen und der Stadt Landsberg sowie des Landkreises sei. Stadt und Landkreis hätten sich dabei bereit gezeigt, auch selbst was in die Hand zu nehmen.

Wie berichtet, stellen die Stadt und der Landkreis die Räume zur Verfügung. Für Landsbergs Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) ist das eine gute Investition in die Zukunft: Sie sieht im TTZ eine große Chance - erstmals könne eine akademische Ausbildung in der Stadt angeboten werden. "Die Studentinnen und Studenten werden Landsberg lieben", ist sie sich sicher.

Prof. Dr. Gordon Thomas Rohrmair, Präsident der Technischen Hochschule Augsburg. Foto: Thorsten Jordan

Laut Landrat Thomas Eichinger (CSU) eröffnet das TTZ den regionalen Unternehmen vielfältige Chancen im Bereich der Forschung und ermöglicht eine gezielte Fachkräftegewinnung. Von einem "Tag der Freude" sprach der Landtagsabgeordnete Alex Dorow (CSU): "Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass wir so etwas gemeinsam schaffen. Landsberg hat hiermit einen Schatz." Er lobte die Unternehmen, die "massiv mit angepackt" hätten.

Prof. Dr. Gordon Thomas Rohrmair, Präsident der Technischen Hochschule Augsburg, freute sich auf "starke Innovationen und langfristige Kooperationen". Es seien die "ganz heißen Themen, die wir hier mitten in Landsberg bearbeiten", sagte er in Bezug auf die Bereiche Data Science und Autonome Systeme.

Nach der Eröffnung informierten sich Staatsminister Markus Blume und die geladenen Gäste über die Forschungsschwerpunkte des TTZ und Projekte mit Unternehmen vor Ort. Dazu zählen unter anderem Kooperationen mit den Firmen Delo, Rational oder dem ADAC. Teil des Eröffnungsprogramms war auch "Funkenwerk", das bundesweit ausgezeichnete Gründungsnetzwerk der THA. Studierende stellten außerdem einen autonom fahrenden Elektro-Rennwagen vor, in dem Blume selbst Platz nahm. Bei der international ausgerichteten Formula Student fahren sie regelmäßig auf die ersten Plätze.