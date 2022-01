In Landsberg wird der Opfer des Nationalsozialismus gedacht

Am 27. Januar gedenken Menschen weltweit der Opfer des Nationalsozialismus. An verschiedenen Orten in Landsberg wird deshalb inne gehalten.

Am Todesmarschdenkmal in Landsberg wurde am Donnerstagvormittag den Opfern des Nationalsozialismus gedacht. Anlass der Gedenkfeier war der 77. Jahrestag der Befreiung des deutschen Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz durch sowjetische Truppen am 27. Januar 1945. In Kaufering befand sich ein KZ-Außenkommando des Konzentrationslagers Dachau.

Dass auch die Geschichten der Stadt Landsberg und Marktgemeinde Kaufering eng mit dem Holocaust verwoben sind, machte Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) in ihrer Rede deutlich. Baumgartl legte gemeinsam mit Kauferings Bürgermeister Thomas Salzberger (SPD) Kränze nieder. Stadtpfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Siegfried Martin begleitete als Vertreter der Kirche die Gedenkveranstaltung. Seit 1996 wird der Gedenktag gemeinsam begangen.

Vertreter aus Landsberg und Kaufering legten für Opfer Kränze nieder

Die Oberbürgermeisterin warf dabei einen Blick zurück in die Geschichte, als vor 75 Jahren Soldaten der Roten Armee die Insassen des Lagers Auschwitz-Birkenau befreiten. Erst drei Monate später, am 27. April 1945, entkamen auch die Überlebenden der Lager in Landsberg und Kaufering ihren Peinigern, befreit von US-Soldaten. Dabei spannte sie einen Bogen von Adolf Hitlers Inhaftierung in Landsberg und dem Entstehen seiner Hetzschrift "Mein Kampf", über die systematische Ermordung im KZ-Außenlager bis hin zum Displaced Persons Camp in Landsberg, das viele jüdische Überlebende auf ihrem Weg in eine neu gewonnene Zukunft durchliefen. Damit sei wohl kaum ein Ort in Deutschland so direkt mit den Hoffnungen und dem Leid der Holocaustopfer verwoben wie Landsberg, sagte Baumgartl.

Ihr Amtskollege Thomas Salzberger erinnerte an den im vergangenen Jahr verstorbenen Max Volpert. Der Zeitzeuge und Holocaust-Überlebende war mit 90 Jahren in seiner Heimat Israel gestorben. Beim Verein „Gedenken in Kaufering “ hatte er in Schulen von den Schrecken des Nationalsozialismus aus erster Hand erzählt.

Pfarrer Siegfried Martin betonte in seiner Andacht, wie wichtig die Erinnerungsarbeit sei. Vergleiche von Pandemie-Maßnahmen mit der Judenverfolgung seien verharmlosend und "führen nicht in die Zukunft", sagt der evangelische Kirchenvertreter.

Rund 30 Menschen nahmen an der Kranzniederlegung am Denkmal, direkt an der Neuen Bergstraße gelegen, teil. Das Mahnmal erinnert an den Todesmarsch von KZ-Häftlingen aus den Lagern Landsberg/Kaufering. Kurz vor dem Zusammenbruch des Nazi-Regimes und vor dem Einmarsch der Amerikaner wurden die ausgehungerten und zerlumpten, fast ausschließlich jüdischen Zwangsarbeiter durch die Pucher und Dachauer Straße in Richtung Dachau getrieben.

Gedenken in der Landsberger Welfenkaserne

Auch in der Untertageanlage der Landsberger Welfenkaserne der Bundeswehr wurde den Opfern gedacht. Bedingt durch die Corona Pandemie fand anders als sonst üblich die Veranstaltung ohne ein Antreten der Soldaten und Mitarbeiter der Dienststelle statt, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Standortälteste der Dienststelle in Landsberg, Oberstleutnant Thomas Sandlein, legte im Beisein weiterer Dienststellenleiter einen Kranz am Gedenkstein der Militärgeschichtlichen Sammlung „Erinnerungsort Weingut II“ nieder.

Im Bereich Landsberg / Kaufering waren vor 77 Jahren mehr als 23.000 überwiegend jüdische Häftlinge ungarischer und litauischer Herkunft als Zwangsarbeiter beim Bau der Bunkeranlage „Weingut II“ unter menschenunwürdigen Bedingungen eingesetzt. Unzählige KZ-Häftlinge verloren während der letzten elf Monate des Zweiten Weltkriegs in Landsberg ihr Leben.