Kauferinger Arzt erhält Anzeige wegen Corona-Spaziergang

Plus Die Polizei ermittelt nach dem montäglichen Corona-Spaziergang gegen einen Mann aus Kaufering. Er soll die nicht angemeldete Versammlung geleitet haben.

Erstmals ist es der Polizei am Montagabend in Landsberg gelungen, einen Versammlungsleiter des nicht angemeldeten Corona-Spaziergangs zu benennen. Nach Informationen unserer Zeitung handelt es sich um einen 58-jährigen Arzt aus Kaufering, gegen den wegen mehrerer Delikte im Zusammenhang mit der Pandemie ermittelt wird. Ihn erwartet nun eine Anzeige. Die Polizei nennt neue Details.