Landsberger zu Gast bei Schulkonzert beim Festival der Nationen

„Vorsicht Klassik! – Das große Schulkonzert“: Unter diesem Titel kommen Schülerinnen und Schüler aus Landsberg am Freitag, 22. September, noch vor dem offiziellen Start das diesjährigen Festivals der Nationen in Bad Wörishofen in den Genuss eines Konzerts mit hochrangigen Künstlern. Es ist ein Bildungsprojekt, das für die Festivalveranstalter das Ziel verfolgen soll, Jugendliche aller sozialen Schichten bei freiem Eintritt für die spannende Welt der klassischen Musik zu begeistern.

Das Schulkonzert gibt es in dieser Version zum ersten Mal. Angeschrieben wurden Gymnasien aus verschiedenen Landkreisen rund um Bad Wörishofen. Es konnten bis zu 100 Karten geordert werden. Im Landkreis Landsberg ist es das Dominikus-Zimmermann-Gymnasium, das sich um Karten beworben hat. Er habe sofort zugegriffen, erzählt Andreas Kretschmer, Fachschaftsbetreuer Musik am DZG, als er das Anschreiben in seinem Fach fand. „Wir haben uns bei der Auswahl der Schülerinnen und Schüler auf die Oberstufe beschränkt“, so Kretschmer. In den Konzertgenuss kommen Jugendliche der jetzigen Q12 und der Q11, die Musik gewählt haben, sowie ein P-Seminar mit Musik als Inhalt. „Dafür haben wir 65 Karten bestellt.“

Der Musiklehrer hat eine Verbindung mit dem Dirigenten

Er freue sich ganz besonders auf das Konzert, sagt der Musiklehrer, „weil Dirigent Christoph Adt während meines Studiums der Schulmusik das Orchester geleitet hat.“ Besonderes Erlebnis und prägende Erfahrung für ihn und die Mitkommilitonen sei die Aufführung der Schöpfung von Joseph Haydn an drei verschiedenen Orten gewesen. „Wir waren damals 35 Studierende und jeder durfte eine Weile dirigieren.“ Der Stab habe von einem zum nächsten gewechselt, das Konzert sei einfach weitergelaufen. Die Veranstaltung in Bad Wörishofen findet Kretschmer „ein tolles Angebot und das während der Schulzeit. Wir werden um halb neun mit dem Bus am DZG abgeholt und sind gegen halb zwölf zurück. Und das alles kostenfrei – einfacher kann man‘s nicht machen.“

Im Mittelpunkt der von Katharina Neuschaefer moderierten Veranstaltung „Vorsicht Klassik! – Das große Schulkonzert“ steht das Konzert für Klavier und Orchester Nr. 5 in Es Dur op. 73 von Ludwig van Beethoven. Solist ist Igor Levit, Professor an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover. Es spielt das vbw-Festivalorchester, die Leitung hat Christoph Adt, künstlerischer Leiter des Festivals. Es gibt ein sehr jugendlich ausgerichtetes Programmheft mit Kommunikationen zwischen Beethoven und „Igorpianist“, wie sie abgelaufen sein könnten. Die Veranstalter versprechen sich von dem Bildungsprojekt „eine lebendig gestaltete Interaktion zwischen Künstlern, Moderation und dem jungen Festivalpublikum“.

