Landsberg

vor 48 Min.

Landsbergs Kultspieler Sven Curmann: Nach Corona kam die Depression

Plus Der ehemalige Eishockeyspieler und aktuelle Co-Trainer Sven Curmann hat in Landsberg Kultstatus. Als er wegen Corona in Quarantäne muss, erkrankt er an Depressionen.

Von Margit Messelhäuser

Mitten in der Wüste Eishockey spielen. Ein unglaubliches Erlebnis, das auch der Landsberger Sven Curmann vor wenigen Tagen machte. Er stand im Team der deutschen Mannschaft beim President Cup, der in den Vereinigten Arabischen Emiraten stattfand. Aber für Curmann war es viel mehr als ein Erlebnis, es war ein Baustein seiner Therapie. Der Eishockeyspieler leidet an Depressionen. Gegenüber unserer Redaktion spricht er offen über seine Krankheit, was Covid damit zu tun hat und wie er auf die Weihnachtsfeiertage blickt.

