Prozess in Landsberg: Wenn der Partner zum Täter wird

Plus Ein Landsberger schlägt und beleidigt seine Lebensgefährtin. So lautet das Urteil des Amtsgerichts Landsberg.

Im Amtsgericht Landsberg fand eine Verhandlung gegen einen jungen Mann aus Landsberg statt. Dem 23-jährigen Angeklagten wurden gefährliche Körperverletzung und Beleidigung vorgeworfen. Laut Anklage soll der Landsberger im März letzten Jahres seine ehemalige Lebensgefährtin in der gemeinsamen Wohnung in Landsberg verletzt haben. Strafrichterin Katrin Prechtel leitete die Hauptverhandlung.