Unfall bei Landsberg: Auto fährt auf abbremsenden Lkw

Ein Autofahrer fährt einem Lastwagen hinten ins Fahrzeug – doch anstatt sich den Schaden anzusehen, fährt der Lkw-Fahrer weiter und reagiert nicht auf den Unfall.

Zwischen Pürgen und Landsberg ist ein Autofahrer am Mittwoch auf einen Lkw draufgefahren. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann am frühen Abend, gegen 17 Uhr mit seinem Auto unterwegs. Der vor ihm fahrende Lastwagen bremste sein Fahrzeug aufgrund eines entgegenkommenden Rettungswagens ab und blieb stehen. Der Autofahrer hinter ihm bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Lkw auf. Dabei wurde die Front des Autos beschädigt. Als der Rettungswagen vorbei war, setzte der Lastwagen seine Fahrt fort und reagierte weder auf die Hupe oder die Lichthupe des Autofahrers. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Die Polizeiinspektion Landsberg am Lech sucht nun nach dem Lkw-Fahrer oder Zeugen des Vorfalles. (AZ)