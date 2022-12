Penzing

Ein Konzert, drei Ensembles: Musikverein Penzing begeistert

Plus Nach jahrelanger Pause kann der Penzinger Musikverein wieder ein Konzert spielen. Wie die drei Ensembles ihr Publikum in der Schulturnhalle verzaubern.

Von Ludwig Herold

Zwei Jahre nach der pandemiebedingten „Abstinenz“ konnten die Besucherinnen und Besucher des Jahreskonzerts 2022 die Klangfülle ihrer drei Penzinger Musik-Ensembles in vollen Zügen genießen. Und, dass sie davon ausgiebig Gebrauch machten, bewiesen in der festlich geschmückten Schulturnhalle die dicht besetzten Stuhlreihen. Wer dieses Konzert verpasst hat, kann sich aber freuen: Am 18. Dezember spielt der Musikverein Penzing nochmal. Dann in der Waldorfschule in Landsberg und zugunsten der Kartei der Not, dem Leserhilfswerk unserer Zeitung.

