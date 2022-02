Filmstudio will am Penzinger Fliegerhorst 100 Millionen Euro investieren

Am Penzinger Fliegerhorst eröffnet ein modernes Filmstudio. Die Betreiber wollen viel Geld investieren und zahlreiche Arbeitsplätze schaffen.

Die Penzing Studios, ein neues Film- und Fernsehstudio auf dem ehemaligen Fliegerhorstgelände in Penzing, haben eröffnet. In den renovierten Flugzeughangars, die mit moderner Virtual Production Technologie ausgestattet sind, laufen laut einer Pressemitteilung bereits die ersten Produktionen. Weitere Hallen sollen demnach im Juni eröffnet werden.

Die Entwickler planen in den nächsten drei Jahren weitere 100 Millionen Euro zu investieren, um die Anlage auf zwölf Stages mit 25.000 Quadratmetern Produktionsfläche und 15.000 Quadratmetern Werkstatt- und Büroflächen zu erweitern. Mit besonderem Schwerpunkt auf digitaler und virtueller Produktion soll das neue Zentrum auch Postproduktion, visuelle Effekte, Spiele, digitale Medien, Technologieunternehmen, Bildungsangebote, ein Veranstaltungszentrum mit Auditorium, sowie Hospitality-Angebote beherbergen. Dadurch sollen bis 2025 über 1000 Arbeitsplätze entstehen.

Das weltweit erste emissionsfreie Filmstudio in Penzing?

In Zusammenarbeit mit dem führenden globalen Architekturbüro Snohetta werden die Penzing Studios laut der Mitteilung das weltweit erste emissionsfreie Filmstudio sein. Basierend auf dem Powerhouse-Konzept von Snohetta werden für alle zum Bestand hinzugefügten Gebäude Stampflehm und Holz verwendet, um ein attraktives und nachhaltiges Arbeitsumfeld zu schaffen.

Die Nachfrage nach Studiokapazitäten steigt weltweit aufgrund des Booms im Content- Markt, der in den nächsten fünf Jahren jährlich zweistellig wachsen wird, und der internationalen Streaming-Anbieter, die ihre Budgets für lokale Inhalte erhöhen. In den vergangenen 18 Monaten wurden in einigen anderen europäischen Ländern bereits zahlreiche Studio-Grossprojekte angekündigt. In Deutschland ist die Produktionslandschaft jedoch noch auf die Big 3 beschränkt - Bavaria Studios in München, Studio Babelsberg in Berlin und MCC in Köln, die oft voll ausgelastet sind.

Konsortium etablierter Firmen als Betreiber der Penzing Studios

Penzing Studios werden von einem Konsortium etablierter deutscher Firmen entwickelt und betrieben, die ein Full-Service Paket über die reine Studiovermietung hinaus anbieten kann. In den Studios produziert bereits Europas führende hochmoderne virtuelle Produktionsbühne Hyperbowl.

Der ehemalige Militärflugplatz in Penzing wurde vor drei Jahren geschlossen. Auch eine mögliche Ansiedlung des amerikanischen Chipherstellers Intel steht aktuell im Raum. Als eines der ersten strategischen Großprojekte erhielten die Penzing Studios Ende vergangenen Jahres die staatliche und kommunale Genehmigung zur Entwicklung und Nachnutzung des Geländes. Zudem wurde das Hyperbowl-Projekt von Invest in Bavaria unterstützt und vom bayrischen Wirtschaftsministerium gefördert. (lt)