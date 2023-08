Markus Söder besucht die Penzing Studios

Der bayerische Ministerpräsident lockt viele Menschen aus der Umgebung zum ehemaligen Fliegerhorst. Dort gibt es Zuspruch für seine Wahlkampfrede.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat den Penzing Studios, einem Filmstudio auf dem ehemaligen Fliegerhorst in Penzing, einen Besuch abgestattet. Über 250 CSU-Mitglieder und Interessierte aus der Bevölkerung waren der Einladung gefolgt, um den Ministerpräsidenten reden zu hören, aber auch um einen Einblick in das Filmstudio zu gewinnen. Viele CSU-Vertreter und -Vertreterinnen aus dem Stimmkreis Landsberg und Fürstenfeldbruck-West waren zudem vor Ort.

37 Bilder Die Bilder vom Besuch des Ministerpräsidenten in den Penzing Studios Foto: Thorsten Jordan

Ministerpräsident Markus Söder in den Penzing Studios: "Ich habe ein Faible für Filme"

Als Filmfan zeigte sich Söder begeistert über die fortschrittliche Produktion in Bayern und verglich die Politik mit der Filmwelt. "Manchmal ist die Politik eine Komödie, aktuell eher eine Tragödie – es gibt aber immer Spannung und Thriller", sagte Söder, ohne näher zu erläutern, von welcher Tragödie die Rede ist. Für seinen vom Wahlkampf geprägten Vortrag gab es viel Zustimmung. Zum Flugblattskandal seines Vizes und bayerischen Wirtschaftsministers Hubert Aiwanger äußerte er sich nicht.

Die Penzing Studios in der Area 61, dem ehemaligen Fliegerhorst, haben den verlassenen Militärstandort zu einer modernen Produktionskulisse für Filmschaffende entwickelt. In den ehemaligen Hangars werden Spielfilme, Clips oder Serien, etwa für bekannte amerikanische Streaming-Anbieter, produziert. Highlight ist die Hyperbowl – eine virtuelle Kulisse, in der sämtliche Szenen abgebildet werden können, ohne dabei ständig hin- und herzureisen oder neue Kulissen zu entwickeln.

