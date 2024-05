Penzing

vor 48 Min.

Wasserwacht rettet Mann aus Penzinger Baggersee

Am Penzinger Baggersee kam es am Feiertag zu einem Unfall.

Das schöne Wetter am Feiertag lockt viele Menschen an die Seen. Doch im Penzinger Baggersee geht ein Schwimmer beinahe unter. Rettungskräfte konnten schlimmeres verhindern.

