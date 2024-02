Nicht eingeladene Gäste randalieren bei Party in Raisting

Eine 15-Jährige feiert ihren Geburtstag. Weil sie nicht Mitfeiern dürfen, wenden rund 40 jugendliche Personen Gewalt an.

Eine Gruppe von rund 40 Jugendlichen und jungen Erwachsenen hat am Freitagabend bei einer Geburtstagsparty in Raisting randaliert. Die Burschen aus den Landkreisen Landsberg und Weilheim-Schongau waren nicht eingeladen.

Nach Angaben der Polizei hatte Anwohner gegen 21.20 Uhr der Polizei mitgeteilt, dass vor einem Anwesen in Raisting eine Gruppe von an die 40 Personen randalieren würde. Vor Ort feierte ein Mädchen seinen 15. Geburtstag. Die größere Gruppe an nicht eingeladenen Personen wollte trotz Aufforderung zum Gehen mitfeiern. Mehrere der ungebetenen Besucher verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Anwesen, dabei gingen auch mehrere Fensterscheiben zu Bruch und es wurde ein Sachschaden von rund 500 Euro angerichtet.

Im Zug in Dießen findet die Polizei eine Softair-Waffe

Die Polizei setzte Streifen aus Weilheim, Dießen und Landsberg ein. Als die Beamten eintrafen, hatte sich die Gruppe bereits entfernt, allerdings war bekannt, dass die Personen wohl mit dem Zug in Richtung Dießen unterwegs wären. Deshalb wurde am Bahnhof Dießen eine Kontrolle durchgeführt. Dort fand die Polizei im Abteil am Boden eine Softair-Waffe.

Als Verursacher der Sachbeschädigung wurde ein 16-Jähriger aus Schondorf ermittelt. Welche der insgesamt 46 kontrollierten Personen aus dem Raum Peiting, Peißenberg, Weilheim und Dießen für einen Hausfriedensbruch verantwortlich sind, muss im Nachgang im Detail ermittelt werden, teilt die Polizei mit. (AZ)

