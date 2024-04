Auto und Motorrad stoßen bei einem Unfall am Zollhaus zusammen

Zwischen Klosterlechfeld und Scheuring kommt es zu einem Unfall: Ein Motorradfahrer sieht zu spät, dass das Auto vor ihm bremst. Die Fahrzeuge prallen zusammen.

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall in der Nähe des Scheuringer Zollhauses gestürzt. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall am Freitagnachmittag, als der Motorradfahrer hinter einem Auto auf der Staatsstraße zwischen Klosterlechfeld und Scheuring fuhr. Auf Höhe der Einmündung nach Scheuring bremste der Fahrer des Autos ab, um dann anschließend nach links abzubiegen. Der 22-jährige Motorradfahrer bemerkte den Bremsvorgang vermutlich zu spät und krachte mit seinem Fahrzeug in das Heck des Pkws. Bei der Kollision kam der Motorradfahrer zu Sturz und musste mit leichten Verletzungen in einem Krankenhaus weiter behandelt werden. Am Motorrad, sowie am Auto entstanden ein Sachschaden von rund 9000 Euro. (AZ)