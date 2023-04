Schwifting

11:30 Uhr

Restholz beschäftigt die Waldbesitzer aus dem Kreis Landsberg

Plus Ist Restholz ein erneuerbarer Energieträger? Das wird bei der Jahresversammlung der Waldbesitzervereinigung Landsberg beantwortet.

Von Romi Löbhard

Jahresversammlung der Waldbesitzervereinigung Landsberg (WBV) mit Neuwahlen. Das liest sich auf den ersten Blick nicht unbedingt spannend. Allerdings befand sich auf der Tagesordnung ein Punkt, der vermutlich für den proppenvollen Saal in der Schwiftinger Dorfwirtschaft sorgte: "Renewable Energy Directive", kurz RED, und mittlerweile "III", weil schon so oft überarbeitet: Die "Erneuerbare Energien Richtlinie" ist seit Wochen oder Monaten bereits umstrittenes, heiß diskutiertes Thema.

Der die Waldeigentümer betreffende Punkt ist, dass Restholz nicht als erneuerbarer Energieträger gilt. Beziehungsweise galt: Die als Gastrednerin in Schwifting anwesende Natalie Hufnagl-Jovy, Europareferentin beim Bayerischen Waldbesitzerverband, konnte zum Ende ihres Vortrags den noch druckfeuchten Beschluss verkünden, dass Brennholz weiterhin als erneuerbarer Energieträger einzustufen ist. Erst am Tag vor der WBV-Versammlung hätte nach langen Verhandlungen zwischen EU-Kommission, Parlament und Rat diesbezüglich eine Einigung erzielt werden können, sagte die Referentin. Der spontan aufbrandende Applaus nach dieser Meldung und die zahlreichen Fragen am Ende des Vortrags zeigten, wie sehr doch das Thema die Waldbesitzer beschäftigt hatte.

