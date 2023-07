Schwifting

vor 32 Min.

Schwiftings früherer Bürgermeister und seine Frau übernehmen Ehrenämter

Plus Der frühere Bürgermeister Richard Schaller und seine Frau Edeltraud haben zeitgleich Ehrenämter in Schwifting übernommen. Er hat Ideen, was für Senioren angeboten werden soll.

Von Christian Mühlhause Artikel anhören Shape

In der Bürgerversammlung in Schwifting hatte Rathaus-Chefin Heike Schappele im Frühjahr dazu aufgerufen, es möge sich jemand melden, der oder die bereit sei, die Aufgabe des Ortschronisten oder des Seniorenbeauftragten zu übernehmen. Nun sind beide Posten besetzt mit Richard und Edeltraud Schaller. Im Gespräch mit unserer Redaktion erklären der ehemalige Bürgermeister der Gemeinde und seine Frau, was sie dazu bewogen hat und welche Ideen es gibt, um etwas für die Seniorinnen und Senioren zu tun.

Richard Schaller war von 2002 bis 2014 Bürgermeister. Dass er nun Seniorenbeauftragter ist, begründet er so: "Im Dorf geht wieder etwas voran und der Zusammenhalt ist besser. Es hat sich alles wieder eingerenkt." Er hatte als Amtsinhaber 2014 bei der Kommunalwahl gegen seinen Herausforderer Georg Kaindl überraschend das Nachsehen. Dieser wiederum absolvierte eine Amtszeit, bevor Schappele übernahm. Dass es nun besser sei, habe aber auch mit dem Ende der Corona-Pandemie zu tun, verweist er. " Es ist in der Zeit fast nichts gelaufen, was jetzt auch wieder möglich ist." Der 66-Jährige betont zudem die Bedeutung des Ehrenamts, damit das Dorfleben funktioniere.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen