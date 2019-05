vor 54 Min.

Bittere Niederlage für Penzing

Der FCP hadert mit Schiedsrichtern. Absage in Denklingen

Wenig Grund zur Freude hatten die drei Bezirksligamannschaften aus dem Landkreis. Der FC Penzing kämpfte zwar beherzt gegen den Tabellenführer und Aufsteiger Bad Heilbrunn, stand am Ende aber ohne Punkte da. Vermeidbar wäre auch die Niederlage des VfL Kaufering in Bobingen gewesen, und in Denklingen wurde gar nicht erst angepfiffen. Am Morgen lag noch Schnee auf dem Platz.

Der FC Penzing hat sein Heimspiel gegen Bad Heilbrunn mit 0:2 verloren. Trainer Roland Krötz war danach angefressen, aber nicht wegen der Leistung seiner Spieler. „Die Schiedsrichter hatten nicht ihren besten Tag. Erst verweigern sie uns einen aus meiner Sicht klaren Elfmeter, und dann wollten sie Maximilian Holdenrieder mit Gelb-Rot vom Platz, obwohl er noch gar nicht Gelb gesehen hatte.“ Der Platzverweis wurde zurückgenommen. Den Elfmeter gab es aber nicht. Besonders bitter: Moritz Sedlmaier musste nach dem Foul im Strafraum (28.) auch noch verletzt ausgewechselt werden. Für ihn kam Philipp Haag. In der Szene zuvor hatte Sedlmaier den Ball an der Mittellinie erobert und dann Tempo aufgenommen. Zwei Heilbrunner verfolgten ihn. Einer habe den Mittelfeldspieler dann am Knöchel getroffen, berichtet Krötz. Damit war auch die Chance vertan, in der Partie in Führung zu gehen. „Das wäre natürlich für uns im Kampf um den Klassenerhalt sehr wichtig gewesen“, sagt der Trainer. Kurz darauf dann nutzten die Gäste ihre erste wirklich gute Chance und erzielten das 1:0.

Penzing spielte in der ersten Halbzeit noch etwas verhalten, änderte die Taktik nach der Pause aber, was sich zumindest bei den Spielanteilen bemerkbar machte und dazu führte, dass die Hausherren zu guten Chancen kamen. Allerdings sprang nichts Zählbares heraus, weil immer noch ein Heilbrunner klären konnte. Dass die Penzinger vollen Einsatz zeigten, ist auch daran zu sehen, dass das Team fünf Gelbe Karten in der Partie kassierte. Lange konnte der FCP die Partie offen halten, in der Nachspielzeit fiel dann allerdings die Entscheidung zum 2:0-Endstand.

Der VfL Kaufering hatte in Bobingen zwar viele Chancen, ging aber am Ende als Verlierer vom Platz, auch weil die Gastgeber effizient agierten, so VfL-Trainer Lüko Holthuis. „Sie machen aus fünf guten Chancen drei Tore, und wir lassen vier hochkarätige Gelegenheiten liegen, das hat am Ende den Unterschied ausgemacht.“ Dabei war der Start durchaus verheißungsvoll. Nach einem Freistoß von Fabian Schwabbauer erzielte Alexander Höfer die Führung (19.), obwohl er von einem Gegenspieler nach unten gezogen wurde. Kurz darauf hat Yannic Tauscher die große Chance, zu erhöhen. Bobingens Torhüter stand 20 Meter vor dem Kasten, doch statt den Ball zu lupfen, legt Tauscher ab zu Sören Göbel, der im Abseits stand. Dann kam der TSV besser ins Spiel und dreht die Partie mit einem Doppelschlag (24./27.).

Kurz nach dem Wiederanpfiff ist es Göbel, der nach einem Alleingang den Ausgleich erzielte (48.). Und kurz darauf hätte er seine Mannschaft sogar in Front bringen können, scheiterte in einer Eins-gegen-eins-Situation aber am Keeper der Bobinger. Die waren anschließend abgebrühter und machen das Siegtor zum 3:2 (56). Eine große Chance vergab der VfL noch in der Schlussminute. Auch der eingewechselte Julian Putz schaffte es im Duell mit dem Torwart nicht, den Ball im Gehäuse unterzubringen. (chmü)

Themen Folgen