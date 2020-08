18:52 Uhr

Der TSV Landsberg gewinnt beim Regionalligisten FC Memmingen

Der Landsberger Alessandro Mulas machte beim Testspiel in Memmingen auf sich aufmerksam.

Plus Der Fußball-Bayernligist TSV Landsberg feiert beim Testspiel in Memmingen einen weiteren Erfolg. Ein junger Spieler zeigt sich dabei sehr nervenstark.

Von Margit Messelhäuser

Mit einem 3:1-Sieg kehrt der TSV Landsberg vom Testspiel in Memmingen zurück. Dabei gab Neuzugang Branko Nikolic im Trikot des TSV sein Debüt. Ins Auge fiel auch ein anderer Spieler der Landsberger. Am Samstag steht für die Landsberger das nächste Testspiel an, dann wieder zu Hause.

Verdient war der Sieg des TSV Landsberg, auch wenn alle Treffer vom Elfmeterpunkt aus erzielt wurden. Und dabei zeigte sich ein junger Spieler ausgesprochen nervenstark: Der 20-jährige Alessandro Mulas verwandelte zwei Mal sicher zur 2:0-Führung der Landsberger (45./54.). „Ich kenne Alessandro noch von früher aus Memmingen“, sagt TSV-Trainer Edgar Weiler. „Ich weiß, dass er sich nicht so viele Gedanken macht. Außerdem tut es ihm gut, die Tore zu machen.“

Landsberg hat ein bisschen Glück

Beim zweiten Elfmeter hatten die Landsberger etwas Glück, denn als ein am Boden liegender Memminger angeschossen wurde, wertete der Schiri dies als Handspiel – Mulas behielt erneut die Nerven. Auch das dritte Tor fiel vom Punkt aus. Nach einem Foul an Fabian Lutz trat dann Landsbergs Sportlicher Leiter Muriz Salemovic an, da Mulas bereits ausgewechselt war – und versenkte ebenfalls souverän.

Ein Tor fiel dann doch noch aus dem Spiel heraus – und zwar für die Gastgeber. Orkun Sarici erzielte in der 83. Minute per Kopf den Ehrentreffer für den Regionalligisten FC Memmingen. Insgesamt war TSV-Coach Weiler aber mit der Leistung seines Teams zufrieden. Eindrucksvoll war auch das Debüt von Landsbergs Neuzugang Branko Nikolic, der wie elf andere Akteure des TSV auch bereits in Memmingen gespielt hatte.

Am Samstag steht der nächste Test an

Und die andere gute Nachricht: Diesmal gab es auch keine Verletzten. „Das eine oder andere Wehwechen macht sich schon bemerkbar, aber das ist ganz normal“, sagt Trainer Edgar Weiler. Neben dem Langzeitverletzten Dennis Hoffmann (Meniskusriss und Bruch des Schienbeinköpfchens) muss auch abgewartet werden, wie lange Kevin Gutia pausieren muss. Immerhin, so Weiler, stehe inzwischen fest, dass er keinen Leistenbruch hat.

Am Samstag steht der nächste Test in Landsberg an, dann ist Gundelfingen zu Gast. Verzichten muss Weiler auf Holdenrieder und Birkner, die im Urlaub sind.

TSV: Hollenzer (46. Rösch), Nikolic, Schmeiser (69. Birkner), Lutz, Salemovic, Nebel, Bonfert, Fülla, Holdenrieder (77. Gmell), Mulas (69. Baumann), Baum (46. Hennebach).

