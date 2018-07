vor 53 Min.

Ein Tor reicht Penzing zum Derby-Sieg gegen Denklingen Lokalsport

Mit ihrer einzigen Chance in der zweiten Halbzeit entschieden die Penzinger (blaue Trikots) das Derby gegen Denklingen zu ihren Gunsten.

In der zweiten Halbzeit vergibt der Gastgeber Denklingen reihenweise die besten Chancen. Rund 400 Zuschauer sorgen für eine tolle Kulisse.

Von Bernhard Munz

Denklingens Trainer Hermann Schöpf lag gut mit seiner Schätzung: Rund 400 Zuschauer kamen gestern Abend zum ersten Landkreisderby zwischen Denklingen und Penzing in der Bezirksliga. Und die sahen, auch wenn nur ein einziges Tor fiel, ein hochklassiges und faires Spiel, in dem sich etwas glücklich der FC Penzing durchsetzte. Josef Noder war der Mann der Stunde, der vier Minuten vor Ende der regulären Spielzeit den entscheidenden Treffer erzielte.

Guter Beginn von Denklingen

Zweigeteilt war die erste Halbzeit. Denklingen zeigte, dass man die Niederlage zum Auftakt wettmachen wollte und begann mit viel Tempo. Schnell kam der VfL durch Tobias Ried, der ein sehr gutes Spiel ablieferte, zu den ersten Chancen, doch einmal rettete FCP-Keeper Teufl, das andere Mal strich der Ball knapp am Tor vorbei.

Knapp 20 Minuten dauerte der Denklinger Sturmlauf, dann war auf einmal die Luft raus und Penzing übernahm das Kommando. In der 18. Minute wurde Josef Noder toll angespielt, doch Denklingens Keeper Seifert hielt das Unentschieden fest. Auch die nächsten Chancen durch Hasche und Freund konnten nicht genutzt werden, sodass es mit einem 0:0 der besseren Art in die Kabine ging.

Der Gastgeber bestimmt nach der Pause die Partie

Denklingen war heiß, zu Hause wollte man den ersten Dreier holen und genau so trat der Gastgeber auf. Doch das große Problem war die Chancenverwertung. Kirchbichler, Schelkle, Sporer – sie alle hätten den VfL schon kurz nach der Pause in Führung bringen können. Die beste Chance hatte Tobias Schelkle in der 65., als er aus acht Metern volley über das Tor schoss.

Von Penzing war nichts mehr zu sehen und Denklingen mache weiter Druck: In der 83. Minute wurde der verdiente Führungstreffer von den VfL-Fans schon fast bejubelt, doch Penzings Keeper fischte den Kopfball von Rambach noch aus dem Winkel.

Josef Noder nutzt seine Chance

Und dann kam die einzige Chance für Penzing in der zweiten Hälfte. Ein langer Abschlag des FCP, Denklingens Abwehrspieler verschätzt sich – Josef Noder steht genau richtig und erzielt den Siegtreffer. Den sah FCP-Trainer Roland Krötz nicht mehr von der Bank aus: Er wurde in der 80. Minute vom Platz verwiesen – nach einer Debatte mit dem Linienrichter.

VfL: Seifert, Kirchbichler, To. Ried, Schilcher, Rambach, Greif, Maass, A. Sporer (71. Simeone), Schelkle, Waibl, Tim Ried (64. Ch. Sporer);

FCP: Teufl, Bretthauer, F. Nichelmann, S. Nichelmann, Noder, Sedlmaier, Greubel, Adam, Hasche, Kramer, Freund (67. Haag).

