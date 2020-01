Eishockey: Bei den Landsberg Riverkings zieht man eine erste Bilanz

Plus Der HC Landsberg hat die Bayernliga-Vorrunde auf Platz fünf abgeschlossen. Ab Freitag spielt der HCL in der Verzahnungsrunde mit der Eishockey-Oberliga. Warum für den Landsberger Teammanager Michael Oswald jetzt „alles möglich“ ist und wie er die Vorrunde beurteilt.

Der HC Landsberg hat es geschafft: Trainer Fabio Carciola und sein Team spielen in der Verzahnungsrunde mit der Oberliga, und damit hat man ein wichtiges Ziel bereits erreicht – den Klassenerhalt in der Bayernliga. Auch Michael Oswald, Teammanager der Riverkings, ist am Sonntagabend ein Stein vom Herzen gefallen. „Die Abstiegsrunde wäre schon brutal gewesen“, sagt er. Die Vergangenheit habe gezeigt, dass gerade die Mannschaften, die knapp die obere Runde verpassen, in der Abstiegsrunde große Probleme bekommen.

Das wäre auch bei den Riverkings nicht ausgeschlossen gewesen. „Man hat gesehen, dass wir gegen die unteren Mannschaften eher Probleme hatten“, so Oswald. Doch jetzt „ist alles möglich. Abgesehen von Passau haben wir jede Bayernliga-Mannschaft schon ein Mal geschlagen“.

Zuschauerzahlen bestätigen die bisherigen Entscheidungen

Insgesamt also, „haben wir sehr viel richtig gemacht“, zieht Oswald eine erste Bilanz in dieser Saison. Das Risiko, das man vor dem Punktrundenstart eingegangen sei, habe sich gelohnt. „Wir sind mit vielen jungen Spielern angetreten, aber das hat sich ausgezahlt.“ Positive Rückmeldungen habe er von Fans erhalten, und der beste Beweis sind die Zuschauerzahlen bislang: Der HC Landsberg rangiert in dieser Statistik mit deutlichem Vorsprung an erster Stelle. Bei vier Spielen wurde auch die 1000er-Marke geknackt. „Das ist wirklich krass, das hätten wir vor Saisonbeginn sofort so unterschrieben“, freut sich Oswald. Das zeige, dass die Fans den Weg, den man eingeschlagen hat, auch honorierten. „Auch wenn es manchmal steinig war, aber die Stimmung, die gegen Peißenberg herrschte, das macht schon was her. Und wir, die Mannschaft, geben alles, um unseren Teil dazu beizutragen“, sagt Oswald.

Die Kaderplanung zahlt sich aus

Auch was die Kaderplanung betrifft, fühlt er sich bislang bestätigt. „Es gab schon Kritik, weil wir nicht den Top-Torjäger vorweisen können. Aber auf lange Sicht bewähren sich drei ausgeglichene Reihen.“ Und so konnten auch die Nachwuchs-Spieler sehr gut eingebunden werden. „Sie haben alle ihren Job gemacht und man sieht die Entwicklung.“ Auch die Verletzungen konnten besser weggesteckt werden. „Und wir sind für den Gegner nicht so leicht auszurechnen.“ Sehr zufrieden ist er auch mit den beiden Ausländern. „Marek Charvat hatte zu Beginn etwas mit Verletzungen zu kämpfen, zählt jetzt aber zu den Top-Verteidigern der Liga. Er erfüllt absolut unsere Erwartungen.“

Oswald hat einen Wunschkandidaten bei den Oberligisten

Petr Machacek steigere sich von Spiel zu Spiel „und auch punktetechnisch läuft es bei ihm: In jedem Spiel hat er bislang gepunktet“. Seine Verpflichtung gewinnt noch mehr Bedeutung, da für Thomas Fischer die Saison vermutlich gelaufen ist: Er wird nach dem Syndesmosebandriss demnächst operiert. Auch bei Mika Reuter ist nicht klar, wann er nach seiner Gehirnerschütterung wieder angreifen kann. „Da darf man kein Risiko eingehen“, sagt Oswald.

Jetzt freut man sich auf die Runde mit den Oberligisten. Wen es neben Schlusslicht Höchstadt noch treffen wird, entscheidet sich erst beim letzten Spieltag am Dienstag. Infrage kommen Sonthofen (37 Punkte), Weiden (38) und Selb (39). „Selb wäre mir am liebsten, weil alle sagen, dass dort die beste Stimmung in der Oberliga herrscht. Ich würde es unseren jungen Spielern gönnen, mal vor 2500 Zuschauern aufzulaufen und die Atmosphäre kennenzulernen“, sagt Oswald. Aber egal wer es wird: „In Landsberg hat es jeder Gegner schwer.“

Und in Landsberg wird sehr wahrscheinlich auch das erste Spiel der Verzahnungsrunde stattfinden: am Freitag, 10. Januar, ab 20 Uhr gegen den Elften der Oberliga.