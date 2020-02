Eishockey: Der HC Landsberg steckt in der Krise

Plus Die Landsberg Riverkings verspielen in Erding eine Führung und kassieren in der Eishockey-Zwischenrunde die dritte Niederlage in Folge. Diesmal geht der Teammanager mit einigen Spielern hart ins Gericht.

Die Landsberg Riverkings kommen nicht zurück in die Spur. In Erding startete man gut, lag Mitte des zweiten Drittels noch in Führung – und brach nach dem ersten Gegentor ein. Nach der dritten Niederlage in Folge gab es diesmal harte Kritik von Teammanager Michael Oswald.

Oswald fand nach dem 2:5 in Erding deutliche Worte. „Wenn wir so weiterspielen, dann gewinnen wir in dieser Zwischenrunde kein Spiel mehr.“ Dabei nimmt er vor allem die erfahrenen Spieler in Pflicht, „den Jungen will ich keinen Vorwurf machen“. Doch die Führungsspieler müssten jetzt dringend mehr zeigen. „Von denen muss endlich einer mal das Heft in die Hand nehmen.“

Führung leichtfertig verspielt

Bis zur 30 Minute sei das Spiel nicht gut, aber in Ordnung gewesen. Doch nach dem ersten Gegentor dürfe man weder die Führung so leichtfertig aus der Hand geben noch im weiteren Verlauf derart auseinanderbrechen. „Wir müssen da nichts mehr schönreden, das muss sich ändern“, so Oswald. Dieses Spiel sei noch schlechter gewesen, als das gegen Waldkraiburg.

Tatsächlich war es kein gutes Spiel, doch die Landsberger machten am Anfang die Tore. Tobias Wedl brachte den HCL in 6. Minute in Führung, im zweiten Drittel sorgte Adriano Carciola auch noch für das 2:0 (23.) – alles schien nach Plan zu laufen. Und das, obwohl man zwei Mal eine doppelte Überzahl nicht nutzen konnte. Das zweite Powerplay war zwar besser gespielt vom HCL, aber Christoph Schedlbauer im Erdinger Tor zeigte eine ebenso gute Leistung wie Michael Güßbacher beim HCL.

Anschlusstreffer in Unterzahl kassiert

In der 36. Minute dann der Knackpunkt: In Unterzahl kassierten die Riverkings den Anschlusstreffer durch Zimmermann: Anstatt die Scheibe einfach rauszuschlagen, versuchte man, sich spielerisch zu befreien – ein Fehler. Und wieder war man von der Rolle. Es spielte nur mehr Erding und Lachner erzielte in der 40. Minute den Ausgleich – immerhin hatte der HCL nun die Chance, sich in der zweiten Pause wieder zu sammeln. Doch dem war nicht so: Landsberg enttäuschte. Und das nutzte Erding, um durch Krzizok (48.), Michl (51.) und Babic (58.) auf 5:2 zu erhöhen.

Eismaschine ist kaputt

Zwar bleiben die Landsberger mit zehn Punkten noch auf dem sechsten Platz, der die direkte Teilnahme an den Play-offs bedeutet, aber man hat schon etwas den Anschluss zum Fünften Erding (14) verloren. Der Vorsprung vor Waldkraiburg und Klostersee beträgt weiterhin zwei beziehungsweise drei Punkte.

Jetzt müssen die Landsberger am Sonntag gegen Höchstadt unbedingt eine Reaktion zeigen. Zwar war am Freitag die Eismaschine kaputtgegangen, und es musste unter anderem das Jugendspiel abgesagt werden. Doch bis zum Sonntag sollte die Maschine repariert sein, ist HCL-Pressesprecher Joachim Simon zuversichtlich.