Eishockey

vor 33 Min.

Eishockey: Für den HC Landsberg beginnt die Testphase

Plus In Stuttgart bestreiten die Landsberg Riverkings am Freitag ihr erstes Vorbereitungsspiel für die neue Oberligasaison. Warum ganz bewusst keine höherklassigen Teams als Testgegner gewählt sind.

Von Margit Messelhäuser

Es geht wieder los für den Eishockey-Oberligisten HC Landsberg: Am Freitag bestreitet das Team von Trainer Fabio Carciola sein erstes Testspiel in Stuttgart, am Sonntag dann in Lindau. Warum man ganz bewusst auf höherklassige Mannschaften in der Vorbereitung als Gegner verzichtet hat, erklärt Teammanager Michael Oswald.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

