Eishockey: Königsbrunn erhebt schwere Vorwürfe gegen den neuen Landsberger Trainer Fabio Carciola

Bei der Versammlung des EHC Königsbrunn bringt dritte Vorsitzende schwere Anschuldigungen gegen den Ex-Trainer vor. Das Landsberger Tagblatt hat Fabio Carciola dazu befragt.

Von Margit Messelhäuser und Norbert Staub

Deutliche Kritik wurde bei der Jahreshauptversammlung des Eishockey-Bayernligisten EHC Königsbrunn an Ex-Trainer Fabio Carciola geübt. Carciola hatte den EHC im Dezember verlassen und kam im Januar zu den Landsberg Riverkings als Spieler. In der kommenden Saison ist Fabio Carciola der Trainer des HC Landsberg. „Ich habe von diesen Vorwürfen gehört und bin traurig, sauer und enttäuscht“, ist seine erste Reaktion darauf, denn diesen würden jegliche Grundlagen fehlen. „Das ist ja schon Rufschädigung.“

Der Dritte Vorsitzende will Gerüchte klarstellen

Als die Formalien auf der EHC-Versammlung erledigt waren, ergriff der Dritte Vorsitzende Tim Bertele das Wort. Es seien viele Gerüchte zum Thema Fabio Carciola im Umlauf und er wolle einiges klarstellen. Nachdem Carciola im Sommer zunächst damit beauftragt worden sei, sich um die Sponsoren zu kümmern, habe man dies wieder aufgegeben. „Wir haben von den Sponsoren gehört, dass die Arbeit teilweise katastrophal gewesen ist“, so Bertele.

Darüber kann Carciola nur den Kopf schütteln. Gegenüber dem Landsberger Tagblatt betont er, dass er es gewesen sei, der den Vorschlag gemacht hatte, sich mit um die Sponsoren zu kümmern. „Von Sponsoren-Betreuung stand nichts in meinem Vertrag. Das war von meiner Seite her ein Goodie für den Verein.“ Zusammen mit Matthias Forster habe er bei drei Sponsoren eine Vertragsverlängerung erzielt, sagt Carciola. „Wir waren beide mit einer Umschulung beschäftigt und haben es, wie besprochen, so gut es geht erledigt.“

Möbel zu teuer verkauft?

Auch von der Einrichtung einer Spielerwohnung berichtete Tim Bertele auf der Versammlung: Man habe sich mit Carciola darauf geeinigt, dass er die Wohnung herrichten sollte. „Da hat er uns dann für seine alten Möbel 1400 Euro in Rechnung gestellt, was völlig unangemessen war. Solche Leute können wir hier gar nicht haben, die den Verein über den Tisch ziehen wollen“, sagte Tim Bertele.

Was bei der Versammlung nicht gesagt wurde: „Herr Bertele ist mit uns durchs Haus gegangen, wir haben ihm gezeigt, welche Möbel wir verkaufen könnten und was sie kosten“, erklärt Carciola. Man habe dem Verein eine Aufstellung der Möbelstücke mit Preis zukommen lassen „und Herr Bertele hat es bestätigt und bezahlt“. Abgesehen davon haben Carciola und seine Frau viel Zeit investiert, und sich dafür einen Transporter geliehen. „Wir haben die Einrichtung dort hingebracht und aufgestellt“, so der neue Landsberger Trainer.

Warum Carciola nicht mehr spielen will

Im September, berichtete Bertele bei der Versammlung weiter, habe man Carciola die Kündigung nahe gelegt. Daraufhin habe er angeboten, dass er wieder spielt und nicht nur als Trainer arbeitet. Bertele: „Wir wollten es nicht auf einen Rechtsstreit ankommen lassen, aber die Vertrauensbasis war nicht mehr da.“ Nach Carciolas Rücktritt sei der Vertrag am 27. Dezember aufgelöst worden. „Wir sind ihm dankbar, dass er uns zum Aufstieg verholfen hat, aber das war auch sein Job.“ Auch das, so Fabio Carciola, entspreche nicht den Tatsachen. Es sei vereinbart gewesen, dass er das erste Jahr in Königsbrunn als Spielertrainer arbeite, im zweiten Jahr aber nur mehr als Trainer. „Im Juli kamen Tim und Willi Bertele (Vorsitzender des EHC, Anm. d. Red) zu mir und haben mir sogar 6000 Euro angeboten, wenn ich wieder spiele“, sagt Carciola.

Das Geld habe er abgelehnt, es solle lieber für einen neuen Spieler oder die im Kader verwendet werden. Der ehemalige DEL-Spieler wollte aufgrund von gesundheitlichen Problemen nicht mehr spielen. „Im September wurde mir vorgeworfen, ich sei nicht motiviert und man hat mich unter Druck gesetzt“, so Carciola, deshalb habe er sich doch noch mal breitschlagen lassen und gespielt – mit Schmerzmitteln. Im Dezember hatten sich Carciola und der EHC Königsbrunn endgültig getrennt, wenige Wochen später kam der 33-Jährige nach Landsberg als Spieler und ist in der neuen Saison nur mehr Trainer beim HCL.

HCL-Präsident Kurz: Carciola ist ein tadelloser Sportsmann

Carciola will es dabei belassen, die Anschuldigung richtigzustellen. Er könne noch einige Interna preisgeben, verzichtet aber darauf. Nur so viel: „Wie da mit den Leuten umgegangen wird, das ist schon krass.“

Umso mehr ist er froh, jetzt in Landsberg zu sein: „Hier ist alles ganz anders. Es wird viel miteinander gesprochen, es wird gemeinsam diskutiert und so eine gute Lösung gefunden. Selbst als wir schlecht gespielt haben, sind alle hinter uns gestanden. Ich bin überglücklich, diese Entscheidung getroffen zu haben.“

Das scheint auch der Landsberger Präsident Frank Kurz zu sein: „Wir haben Fabio Carciola in all den Monaten nur als tadellosen Sportsmann kennengelernt, der mehr für den Verein tut, als er müsste.“

