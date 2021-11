Eishockey

vor 19 Min.

Landsbergs Trainer Fabio Carciola ist sauer auf sein Team

Plus Landsbergs verliert in der Eishockey-Oberliga gegen Lindau und Höchstadt. Die Art und Weise sorgt für Kritik. Was der Trainer plant.

Von Christian Mühlhause

Zwei Spiele, null Punkte, die Ausbeute des HC Landsberg in der Eishockey-Oberliga am Wochenende sorgte für Ernüchterung und Frust. Trainer Fabio Carciola fand deutliche Worte für die Schlussphase in Lindau und das Heimspiel gegen Höchstadt. Gegen die beiden Tabellennachbarn hatten sich die Riverkings im Vorfeld einiges ausgerechnet. Eine zentrale Rolle spielte in den Partien allerdings mal wieder ein leidiges Thema, das den Trainer schon die ganze Saison begleitet.

