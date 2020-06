Eishockey: Steigt der HC Landsberg in die Oberliga auf?

Plus Nach dem vorzeitigen Saisonende wegen Corona bietet sich für den HC Landsberg eine neue Möglichkeit. Die Riverkings könnten in die Oberliga aufsteigen. Wann die Entscheidung fällt.

Folgt für den Eishockey-Bayernligisten HC Landsberg nach dem coronabedingten Saisonabbruch der Aufstieg? Zuletzt kursierten in den Sozialen Medien immer mehr Gerüchte, die Riverkings könnten sich als Nachrücker für die Oberliga anbieten. Was es damit auf sich hat, darüber sprach das Landsberger Tagblatt mit HCL-Pressesprecher Joachim Simon.

Derzeit wird vonseiten der Verbände an der Zusammenstellung der neuen Ligen gebastelt. Nachdem die Bayernliga-Saison vor den Play-offs wegen der Corona-Krise abgebrochen wurde, gibt es keine Absteiger, jedoch können Mannschaften in die Oberliga aufsteigen. Der TEV Miesbach, Bayernliga-Sieger und Zweiter der Verzahnungsrunde, hat seinen Verzicht bereits erklärt. Anders der HC Landsberg, der auch infrage käme.

Viele Faktoren spielen eine Rolle

Allerdings gebe es viele Faktoren abzuwägen, teilte Joachim Simon mit. Und dies erfolge bei einer internen Sitzung am Dienstagabend. Am Mittwoch will der Verein dann bekannt geben, wie man sich entschieden hat. „Die Chancen stehen 50:50“, sagte Simon vor der Sitzung.

Neben dem HC Landsberg haben auch die Passau Black Hawks anscheinend noch keine Entscheidung getroffen. Würden beide Vereine die Chance wahrnehmen und in die Oberliga Süd aufsteigen, würde diese mit 13 Mannschaften besetzt sein. In der Bayernliga sind aktuell – mit Passau und Landsberg – 17 Mannschaften geführt. Die ungewöhnlich große Anzahl resultiert daraus, dass es keine Absteiger gibt, Buchloe, Kempten, Ulm/Neu-Ulm und Amberg aber aus der Landesliga aufsteigen durften. Der ERC Sonthofen, der aus finanziellen Gründen von der Oberliga in die Bayernliga wechseln wollte, hat sich inzwischen entschieden, wieder in der Bezirksliga zu starten.

Gut gewirtschaftet

Finanziell „haben wir das vergangene Jahr sehr gut hinter uns gebracht“, teilte Simon mit. Das hänge zum einen mit dem guten Zuschauerzuspruch zusammen, zum anderen habe man auch „sehr bedacht gewirtschaftet“. Ein möglicher Aufstieg in die Oberliga hänge eher mit den Strukturen der jeweiligen Ligen und Verbände zusammen, da die Oberliga vom Deutschen Eishockey Bund organisiert wird.

Aktuell steht auch noch nicht genau fest, wann die neue Saison beginnen wird. Derzeit hat aber auch die erste Mannschaft wieder das Training aufgenommen – unter Berücksichtigung der Hygienevorschriften. Es wird in Kleingruppen trainiert, um den Abstand wahren zu können.