Bayernliga: Der TSV Landsberg hat ein Torwart-Problem

Der TSV Landsberg erwartet zum letzten Hinrundenspiel der Fußball-Bayernliga den Tabellenzweiten aus Kirchanschöring. Die beiden Stammkeeper fallen verletzt aus.

Für den TSV Landsberg steht der letzte Spieltag der Hinrunde an. Ab 14 Uhr erwartet der Fußball-Bayernligist am Samstag dann den Tabellenzweiten Kirchanschöring im 3C-Sportpark. Und ausgerechnet jetzt steht Landsbergs Spielertrainer Muriz Salemovic vor einem großen personellen Problem: Wer geht beim TSV im Tor? Da könnte es zu einer großen Überraschung kommen. Dabei beginnt der „Spieltag“ für die Landsberger diesmal schon früh, denn bereits gegen 12 Uhr hat die Mannschaft einen Auftritt im Stadion.

Was für ein Pech für den TSV Landsberg. Ausgerechnet auf der Torhüterposition gibt es einen Engpass. „Sebastian Hollenzer fällt mit einer Bänderverletzung aus“, so der Landsberger Spielertrainer, und nun hat sich Stammtorhüter Daniel Witetschek, im Training verletzt. „Er hat sich am Dienstag den Finger gebrochen.“

Nicht nur die Torhüter fallen bei Landsberg aus

Wer soll also am Samstag gegen Kirchanschöring ins Tor? In der zweiten Mannschaft fängt mit Frank Schmitt auch ein erfahrener Keeper, doch der war zuletzt krank. „Wenn alle Stricke reißen, dann werde ich ins Tor gehen“, kündigt Salemovic an. Doch inzwischen stehen die Chancen gut, dass der Edeltechniker doch im Feld auflaufen kann: Frank Schmitt hat sich wieder zum Training angekündigt.

Allerdings sind das nicht die einzigen Ausfälle, die das Spielertrainerduo Muriz Salemovic/Mike Hutterer verkraften müssen. Kevin Gutia, der zuletzt gegen Garching verletzt ausgewechselt werden musste, wird nicht zur Verfügung stehen. „Die Bänder und der Meniskus scheinen bei ihm in Ordnung, aber er hat einen Erguss im Knie“, so der TSV-Coach. Zudem muss er wie schon zuletzt auf Branko Nikolic und Alexander Benede verzichten. „Das tut uns natürlich weh, aber wir werden es mit unserem Kader auffangen können“, ist er zuversichtlich.

Vor Spielbeginn steht eine Hochzeit an

Kirchanschöring ist aktuell die einzige Mannschaft, die Tabellenführer Hankofen-Hailling noch auf den Fersen ist. Drei Punkte beträgt der Rückstand, aber selbst bei einem Sieg in Landsberg und einer Niederlage des Tabellenführers dürfte es für Kirchanschöring nicht mehr zur Halbzeitmeisterschaft reichen, da das Torverhältnis deutlich für die Spielvereinigung spricht. Und die Landsberger werden auch ersatzgeschwächt alles geben, um auch im sechsten Spiel in Folge ungeschlagen zu bleiben.

Für die Landsberger geht der Spieltag aber nicht erst um 14 Uhr los, bereits gegen 12 Uhr haben nicht nur die Bayernliga-Spieler einen „Einsatz“. „Unsere Betreuerin Benita Sanktjohanser heiratet im 3C-Sportpark“, berichtet Salemovic – Ehrensache, dass da nicht nur die Spieler der zweiten, sondern auch die der ersten Mannschaft Spalier stehen werden.