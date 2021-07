Bayernliga: TSV Landsberg holt trotz Unterzahl einen Punkt

Plus Im ersten Bayernligaspiel läuft es zunächst gar nicht für den TSV Landsberg. Doch die Mannschaft zeigt gegen Jahn Regensburg II eine tolle Moral.

Eigentlich hatte Landsbergs Fußball-Abteilungsleiter Sebastian Gilg zum Bayernligaauftakt zu Hause gegen Jahn Regensburg II drei Punkte eingeplant. Doch auch nach dem 1:1 sah man Gilg zufrieden lächelnd über den Rasen laufen – das Unentschieden hatte sich der TSV Landsberg mit großem Willen und Einsatz erkämpft.