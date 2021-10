Die Halbzeitmeister aus dem Kreis Landsberg wollen jetzt nachlegen

Plus Drei Fußballteams aus dem Landkreis sichern sich vorzeitig den Titel. Damit können sie ganz locker in den letzten Spieltag der Hinrunde im Kreis Zugspitze gehen. Wenn alles passt, kann Dießen noch auf Platz eins klettern.

Nichts wird es zum Vorrundenabschluss im Bereich Zugspitze mit einem Endspiel um die Halbzeitmeisterschaft für ein Landkreisteam in der Kreisklasse und den A-Klassen. Unterdießen, Hofstetten und Rott haben sich bereits einen Durchgang vor Abschluss der Vorrunde Position eins gesichert. Für Dießen hat es in der A5 nicht ganz gereicht. Die Augsburger Spielgruppen sind, bedingt durch späteren Saisonbeginn, noch etwas von der Halbzeitmarke entfernt.