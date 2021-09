Fußball

vor 48 Min.

Fußball: Jetzt erwischt es auch Unterdießen

Plus Der SVU geht zum ersten Mal in dieser Saison in der Kreisklasse leer aus. Schondorf rückt in der Tabelle näher ran.

Jetzt hat es den Spitzenreiter der Kreisklasse 4, den SV Unterdießen, also auch erwischt. Im achten Spiel kassiert das Team seine erste Niederlage in der laufenden Saison. In der Tabelle hat das noch keine Auswirkungen – nach wie vor steht die Mannschaft von Trainer Martin Prediger ganz oben. Aber der TSV Schondorf hat durch seinen Erfolg aufgeholt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

