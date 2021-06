Fußball: Ligen-Einteilung sorgt für tolle Derbys im Kreis Landsberg

Die Ligen-Einteilung im Kreis Zugspitze steht. Zwei Landkreis-Mannschaften verlassen die Kreisliga – ein Team vom Ammersee kommt dazu. Weniger Fußball-Mannschaften in der C-Klasse.

Im Kreis Zugspitze steht die Einteilung der Gruppen für die neue Saison 2021/22. Die Landkreis-Mannschaften bekommen es dabei mit einigen neuen Gegnern zu tun.

Wie bereits berichtet, wird die Saison noch mal nach dem bisherigen Modus – mit Hin- und Rückspiel – ausgetragen. Eigentlich hatten die Vereine ja für einen neuen Spielmodus gestimmt, aufgrund der abgebrochenen Saison wurde auf die Einführung dann aber verzichtet. Das neue Modell soll in der Saison 2022/23 erstmals getestet werden.

In Richtung Bezirksliga hat der VfL Denklingen als Meister der Kreisliga2 die Zugspitzgruppe verlassen. Während in den meisten Ligen die Zahl der Mannschaften nur wenig variiert, sind es in der C-Klasse doch etwas weniger geworden: Waren es zu Beginn der später abgebrochenen Saison noch 75 Teams, sind es in der neuen Saison 69.

Allerdings, darauf weist Spielleiter Heinz Eckl hin, ist die Einteilung erst vorläufig, da die Einspruchsfrist abgewartet werden muss. " Es stehen zusätzlich noch Ergebnisse offener Klagen vor dem Sportgericht sowie möglicherweise auch Zivilgericht aus", betont Eckl.

Hier die Gruppen mit Mannschaften aus dem Landkreis Landsberg:

Kreisliga 2: Jahn Landsberg, FC Penzing, TSV Utting, FC Aich, TSV Altenstadt, TSV Bernbeuren, FC Eichenau, SC FFB, VSST Günzlhofen, SC Maisach, SV Mammendorf, TSV Moorenweis, SC OberweikertshofenII, TSV Peiting.

Kreisklasse 4: FSV Eching, SV Fuchstal, SV Igling, FC Issing, SV Kinsau, SV Prittriching, TSV Schondorf, SV Unterdießen, FC Weil, SV Hohenfurch, TSV Hohenpeißenberg, TSV PeitingII, SpVgg Schwabbruck/Schwabsoien, FC Wildsteig.

A-Klasse 1: TSV Geltendorf, SV Prittriching II, SV Adelshofen, FC Aich II, FFV Aufkirchen, SV Haspelmoor, TSV Jesenwang, FC Landsberied, SV Mammendorf II, SC Oberweikertshofen III, SC Schöngeising, TSV Türkenfeld, RW Überacker, SpVgg Wildenroth.

Stoffen und Lengenfeld tun sich zusammen

A-Klasse 5: MTV Dießen, SV Bernried, MTV Berg II, SF Bichl, TSV Erling-Andechs, SV Haunshofen, FSV Höhenrain II, TSV Königsdorf, SSV Marnbach, TSV Pähl, SV Polling II, SG Schäftlarn/Baierbrunn, FC Seeshaupt, TSV Tutzing.

A-Klasse 7: FC Dettenschwang, SV Erpfting, TSV Finning, FC Greifenberg, FC Hofstetten, Jahn Landsberg II, TSV Landsberg II, SG Lengenfeld/Stoffen, FC Penzing II, FC Scheuring, TSV Schondorf II, DJK Schwabhausen, SF Breitbrunn, TSV Herrsching.

A-Klasse 8: VfL Denklingen II, SV Reichling, TSV Rott, TSV Altenstadt II, TSV Bernbeuren II, SC Böbing, TSV Burggen, SV Herzogsägmühle, TSV Ingenried, TSV Schongau, TSV Steingaden, SV Wessobrunn, FC Wildsteig/Rottenbuch II.

B-Klasse 1: SC Egling, TSV Geltendorf II, FV Walleshausen, SV Althegnenberg, VfL Egenburg II, SV Kottgeisering, SC Malching, SV Mammendorf III, TSV Moorenweis II, SC Schöngeising II, TSV Türkenfeld II, SC Wessling II, SpVgg Wildenroth II.

B-Klasse 7: FSV Eching II, SV Erpfting II, TSV Finning II, Türkspor Landsberg, DJK Schwabhausen II, FC Seestall, SG Stoffen/Lengenfeld II, FC Thaining, TSV Utting II, FC Weil II, SF Windach, SF Breitbrunn II.

B-Klasse 8: SV Apfeldorf, SV Igling II, SV Unterdießen II, TTC Birkland, Türk Gücü Schongau, SV Hohenfurch II, TSV Hohenpeißenberg II, FC Kosova Schongau, SG Lechsee, SpVgg Schwabbruck/Schwabsoien II, TSV Schongau II, TSV Steingaden II, FC Wildsteig/Rottenb. III.

C-Klasse 5: MTV Dießen II, SF Bichl II, TSV Königsdorf II, SSV Marnbach II, FC Seeshaupt II, SG Söcking/Starnberg II, FC Traubing, TSV Tutzing II, SV Wielenbach II.

C-Klasse 7: FC Dettenschwang II, EC Egling II, SG Greifenberg/Kottgeisering II, FC Hofstetten II, FC Issing II, FC Penzing II, FC Scheuring II, SF Windach II, TSV Herrsching II, SV Inning II, TSV Oberalting II.

C-Klasse 8: SV Apfeldorf II, SV Fuchstal II, SV Kinsau II, SV Reichling II, TSV Rott II, TSV Bernbeuren III, SC Böbing II, TSV Burggen II, SV Herzogsägmühle II, TSV Ingenried II, SG Lechsee II, SV Wessobrunn II.

