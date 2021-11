Leichte Aufgaben für die Bezirksliga-Spitzenreiter Kaufering und Denklingen?

Plus Die Bezirksliga-Spitzenreiter Kaufering und Denklingen treffen beide auf Kellerkinder. Trotzdem sind die Voraussetzungen an diesem Spieltag für die Fußballteams sehr unterschiedlich.

Mit zehn Punkten Vorsprung führt der VfL Kaufering die Fußball-Bezirksliga Schwaben an. Da sollte die Partie beim Schlusslicht Viktoria Augsburg eigentlich „im Vorbeigehen“ zu erledigen sein. Auch der oberbayerische Spitzenreiter Denklingen bekommt es mit einem Abstiegskandidaten zu tun. Trotzdem warnen die Trainer beider Teams.